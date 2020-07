TIDLIGERE LANDSLAGSSPISS: Marcus Pedersen i aksjon for Norge mot Ungarn i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

HamKam-treneren om fengselsdømte Pedersen: – Vi vil få tillit tilbake

HamKam-trener Espen Olsen (41) sier fengselsdommen Marcus Pedersen (30) fikk for promillekjøring var omtrent som forventet. Han mener at spissen er i ferd med å finne tilbake til gammel storform.

Nå nettopp

Det var 5. april i år at Pedersen ble tatt for promillekjøring, og før seriestart dømte Hedmarken tingrett 30-åringen til 24 dagers fengsel, en bot på 52.500 kroner og 2,5 år uten førerkort. Årsaken er at Pedersen ble stoppet av politiet med 2,26 i promille.

– Er dommen omtrent som forventet?

– Ja, det er den. Uansett har vi sagt at alt som kommer tas til etterretning, og vi forholder oss ydmykt til dommen. Marcus skal sone den straffen han får, sier trener Espen Olsen til VG.

Han vil ikke si noe om hvordan Pedersen selv reagerte på dommen, og hovedpersonen ønsker ikke å snakke med VG. 30-åringen rakk imidlertid å markere seg på banen i serieåpningen mot Kongsvinger, da han scoret etter bare 98 sekunder:

Pedersen la seg flat i et intervju med Hamar Arbeiderblad, som han uttalte seg til uken før rettssaken.

– Jeg skal ta den straffen jeg får. Hendelsen kom som en følge av hvordan ting har vært, og hvordan jeg har hatt det. Nå er jeg bare glad for at jeg ikke kjørte på noen eller noe. Det er skamfullt.

Spilte sammen

Trener Olsen spilte sammen med en svært ung Pedersen i HamKam i 2007. Han har jobbet for å få Pedersen hjem til Hamar og gamleklubben. Pedersen signerte i begynnelsen av juni en kontrakt på ett år med «Kamma».

HAMKAM-TRENER: Espen Olsen, som her takker for seg som Strømmen-trener etter 2018-sesongen er nå trener for sin tidligere lagkamerat i HamKam. Marcus Pedersen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Da var klubben godt kjent med at han var tatt for promillekjøring, og visste hva som ville komme.

– Dette har handlet om å ta seg av personen Marcus Pedersen. Jeg har hatt litt kontakt med ham opp igjennom årene. Han er en fin gutt, som passer veldig godt inn i spillergruppen her, sier Olsen.

Han beskriver kontrakten som «en vanlig avtale» uten klausuler med tanke på eventuelle nye utenomsportslige episoder.

– Vi hadde ikke gjort dette hvis ikke vi hadde stolt på at dette går bra. Vi har vist tillit ved å gi Marcus denne sjansen, og jeg vet at vi vil få tillit tilbake, sier Olsen.

I tillegg kan OBOS-klubben også ha fått en spiss fra øverste hylle i norsk sammenheng.

– Det ser veldig lovende ut. Han var veldig langt unna på de første treningene, men nå er han kvikkere, lettere og i ferd med å bli en skikkelig atlet igjen. Han er fortsatt en ung mann, og har vært en av landets aller beste spisser, sier Olsen i dette intervjuet, som ble gjort før han scoret i re-debuten.

Olsen tenker blant annet på sesongene i Strømsgodset, der Pedersen scoret jevnt og trutt fra 2015 til og med 2018. Det ble 43 seriemål på 82 kamper i Drammen, før skadeproblemer var hovedårsaken til at kontrakten ble avsluttet i 2019.

– Hvis han fortsetter progresjonen han har hatt til nå, så blir det mange mål.

PS! I kveld møter HamKam opprykksfavoritten Lillestrøm på Åråsen. Du kan følge kampen i VG Live fra klokken 19.

Publisert: 07.07.20 kl. 13:42

