POLITIANMELDTE SELV: Dommeren Dennis gikk selv til politiet og anmeldte en spiller for trusler. I fremtiden vil alvorlige volds- og trusselhendelser anmeldes av Fotballforbundet heller enn enkeltpersoner. Foto: Mattis Sandblad

Dommer som anmeldte trusler: – NFF viser handlekraft

Norges Fotballforbund (NFF) sine nye tiltak mot vold og trusler på banen høster ros fra ulike hold.

Nå nettopp

Fotballdommeren Dennis gikk i fjor høst til politiet og anmeldte en spiller for trusler mot ham og meddommerne hans. Da sa han at NFFs straffer var for milde.

Etter at Fotballforbundet i dag la frem nye tiltak mot vold og trusler, er Dennis langt mer fornøyd.

– Jeg applauderer disse tiltakene. Her viser NFF handlekraft, sier dommeren til VG.

les også NFF tar kraftige grep mot fotballvold

Tiltakene innebærer blant annet strengere straffer og at forbundet skal anmelde voldssaker. Det tror Dennis at vil føre til reduksjon i antall voldshendelser.

– Folk vet hva konsekvensen av å få vold eller trussel anført på rullebladet sitt. Da tør man ikke å ta den sjansen.

FORNØYD: Idrettsjuristen Gunnar-Martin Kjenner tok ordet på Ullevaal for å rose de nye tiltakene mot vold og trusler i idretten. Foto: Frode Hansen

En annen som roser tiltakene er idrettsjuristen Gunnar-Martin Kjenner. Han satt i salen da NFF presenterte onsdag.

– Dette er et klart løft for å komme svineriet til livs, sier Kjenner til VG.

Han har flere ganger tidligere uttalt at saker som dette bør havne hos politiet. I 2006 endte dette med at Kjenner fikk beskjed av visepolitimesteren i Oslo om at idretten må rydde opp i sine egne saker.

Pipa hadde en helt annen lyd da politiinspektør Rune Solberg Swahn i Felles enhet for forebygging i Oslo Politidistrikt sto på scenen etter at NFF hadde lagt frem sine nye tiltak mot vold. Han understreket at politiet ønsket at voldssaker på banen blir anmeldt.

– Disse nye signalene fra politiet er svært gledelige. Kombinert med at ansvaret for å anmelde ikke skal ligge på voldsofferet, men at NFF skal gjøre dette, er dette veldig gledelig, sier Kjenner.

Kanskje vil NFF også komme til å anmelde saker bakover i tid. De fleste volds- og trusselhendelsene vil trolig ha en foreldelsesfrist i rettssystemet på to år, mens de groveste vil være på fem år.

Det betyr altså at gjerningsmennene i teorien kan dømmes lenge etter hendelsene.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt utelukker ikke at forbundet kommer til å gå inn for å politianmelde gamle saker som ikke er foreldet.

– Det er et spørsmål vi har hatt med oss hele veien, men som ikke har vært tema ved den konklusjonen vi har gitt i dag. Men det vil vi gå inn og se på, om det er åpenbare skjevheter som burde vært rettet opp innen de fristene som gjelder, sier han til VG.

FÅR ROS: Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, får ros for forbundets tiltak mot vold i fotballen. Foto: Frode Hansen

Publisert: 26.02.20 kl. 15:28

Fra andre aviser