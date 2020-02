EN PLAGE: Erling Braut Haaland imponerte stort mot Neymar og skapte trøbbel for PSG med sin fysikk. Foto: Baptiste Fernandez / Getty Images

PSG-stjerne til VG om Haaland: – En gutt som gjør store ting

DORTMUND (VG) PSG-leiren er imponert over Erling Braut Haaland (19) etter å ha blitt senket av nordmannens dobbel i Champions League.

Oppdatert nå nettopp

– Han gjorde jobben sin. Haaland er en gutt som gjør store ting, det har han gjort de siste syv eller åtte månedene. Han viste mot oss at han er en veldig god spiller, sier parisernes italienske midtbanespiller Marco Verratti til VG i pressesonen på Signal Iduna Park.

Champions League-toppscorer Haaland scoret to mål, sitt niende og tiende i turneringen denne sesongen, først fra kort hold etter en retur, så med en kanonkule fra utenfor 16-meteren.

Det førte til at PSG-trener Thomas Tuchel, tidligere i Dortmund, måtte ty til animalske sammenligninger på spørsmål fra tyske Sky.

– Denne gutten er et dyr, sier den beseirede treneren og fortsetter:

– Han har tilstedeværelse og energi, og er bare vanskelig å stoppe. Jeg synes faktisk at vi forsvarte oss godt og tøft mot ham. Det første målet hans var en «tap in».

Det var ikke hvilke som helst midtstoppere Haaland scoret to mål mot: Thiago Silva og Marquinhos er etablerte brasilianske landslagsspillere, mens Presnel Kimpembe er regjerende verdensmester med Frankrike.

Men kritikken hagler mot stoppertrioen i franske medier etter 1–2-tapet. «Han ble dominert av Haaland», skriver RMC om Kimpembe, som i likhet med brassene får 3,5 av 10 på børsen.

«Han ble spist av Haaland», skriver L’Équipe om Silva.

Nordmannen pryder forsiden av samme avis, Frankrikes største på sport, onsdag morgen. Han topper spillerbørsen med 8 av 10 sammen med lagkamerat Łukasz Piszczek.

«Vi er uten tvil vitne til at en gigant er født», skriver L’Équipe i onsdagens papirutgave før de legger til at «dette kommer til å merkes på markedsverdien hans over natten».

– Det er ganske utrolig. Du begynner å lure på om han virkelig er 19 år. Dortmund har gjort et flott kjøp til bare 20 millioner euro, sier tidligere PSG-spiller Edouard Cissé til avisen.

Den mest kreative Haaland-beskrivelsen er det L’Équipes fotballkommentator Vincent Duluc som leverer: «Han ser ut som Marco van Basten som har slukt LeBron James til frokost».

Husker du denne fra 2017?

Publisert: 19.02.20 kl. 10:08 Oppdatert: 19.02.20 kl. 10:23

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser