Kultur- og likestillingsminister Abid Raja under et pressemøte om coronasituasjonen i Norg Foto: Håkon Mosvold Larsen

Raja sår tvil om fotball-start i sommer: – Jeg har ikke lyst å ta håpet fra noen

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) minner om at fotball er en kontaktsport. Han ser ikke for seg at det blir Norway Cup i år, og han kan på ingen måte love at det blir spilt toppfotball fra sommeren.

Tirsdag opplyste han at det frem til 15. juni ikke vil kunne avholdes noen idrettsarrangementer i sommer.

Det betyr nok en dårlig nyhet for Fotball-Norge, dagen etter at fotballpresident Terje Svendsen slo full alarm om situasjonen til bredde- og toppklubber.

Norsk Toppfotball, som representerer klubbene i Eliteserien og Obos-ligaen, trenger tid på å fordøye nyheten.

– Vi har tatt en runde i dag, og NTF og NFF er enige om at vi ikke kommer til å uttale oss om det før etter påske. Og det er jo nesten en sak.. , sier NTF-styreleder Cato Haug til VG.

– Vi ønsker å få svar på noen uavklarte spørsmål. Og vi ønsker å komme opp med godt gjennomtenkte alternativ over påske, tillegger han.

– Tåler dere å spille hele sesongen uten publikum, noe som betyr over 200 millioner kroner i tapte billettinntekter for klubbene?

– Det har jeg ikke lyst å spekulere i. Vi skal spille 30 serierunder, og i utgangspunktet skal vi spille med publikum, og vi skal være ferdig før jul. Det er det ingen endring på.

Kulturminister Abid Raja vedgår at det kan komme flere dårlige nyheter for toppfotballen.

– Fotball er en kontaktsport. Man har taklinger på hverandre. Men jeg har ikke lyst å ta håpet fra noen. Beslutningen er skjøvet til slutten av april, og vi vil ta beslutningen i tråd med helsemyndighetene. Vi trenger tid på å kartlegge alle mulige scenarier, sier Raja til VG.

Fotballpresidenten frykter at klubber «ikke står på beina» når coronakrisen er over. Han er dypt uroet fordi klubber ikke kan søke på regjeringens kompensasjonsordning for næringslivet, fordi idretten har fått en egen krisepakke.

Raja sier han har tatt imot innspillet fra fotballpresidenten. Han henviser til statssekretær Knut Aastad Bråten (V), som sier til VG at regjeringen jobber på spreng med ulike tiltak.

– Detaljene i ordningen for foretak med stort omsetningsfall arbeides det med nå. I den situasjonen vi er i, er det en utfordring å finne fram til ordninger som treffer alle behov. Vi arbeider hele tiden med å finne fram til gode løsninger. Jeg har notert meg problemstillingene som Terje Svendsen tar opp, og vil ta disse med i vårt videre arbeid, sier Bråten.

Brann-leder Vibeke Johannesen sier fokuset er å få gjennomført 30 serierunder innenfor nødvendige rammer for smittevern.

– Vi kommer til å søke på de krisepakkene som er relevante og tilpasset vår virksomhet, sier hun.

Om Norway Cup sier kulturministeren:

– Det er ikke tatt noen beslutning rundt Norway Cup, men OL er avlyst fordi man ikke ville samle hele verden i Tokyo. Da er det veldig vanskelig å se for seg at man skal fly inn barn og støtteapparat fra hele verden til Oslo, sier Raja.

– Norway Cup blir ikke så internasjonalt som det har vært tidligere, det er helt sikkert. Det er utfordrende å sitte med et så gigantisk arrangement for 30.000 deltagere. Det vil til slutt være smittemyndighetene som sier «ja» eller «nei», sier Norway Cups generalsekretær Pål Trælvik.

Publisert: 07.04.20 kl. 20:50 Oppdatert: 07.04.20 kl. 21:25

