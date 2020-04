UENIGE: Pål André Helland og Fredrik Carlsen, her i aksjon mot hverandre i 2016, har svært ulike syn på den foreslåtte «corona-treningen». Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Splid om foreslått treningsplan: – Høres helt ekstremt ut

Branns forslag om full «corona-trening» blir møtt med svært delte meninger blant spillerne i Eliteserien.

Rosenborg-profilen Pål André Helland er blant de som tar forslaget, som VG avslørte mandag, imot med åpne armer.

Det innebærer blant annet at han er villig til å gå inn i en form for isolasjon i en periode der han kun beveger seg mellom sitt eget hjem og treningsfeltet.

– Den ekstraordinære situasjonen vi er i, krever ekstraordinære tiltak, så at vi må ofre sosialt liv for å bidra til at samfunnet etter hvert kanskje får et bedre tilbud i form av å kunne se fotballkamper, det har jeg ikke noe problem med, sier Helland til VG.

Han har en to år gammel sønn som nettopp har begynt i barnehagen igjen. Samboeren Linn Lyngmo har hjemmekontor.

– Det høres jo litt kjedeligere ut å måtte isolere seg, men jeg mener det er et krav man kan stille til oss som profesjonelle fotballspillere. Det stiller jo litt større krav til partneren, men i mitt tilfelle er det slik at både jeg og fruen har forholdt oss lojalt til retningslinjene og ikke hatt sosial omgang med folk. Dette hadde ikke endret så mye annet enn at jeg får lov til å gi noen lagkamerater en trøkk. Det må gjøres på en forsvarlig måte, men med den lille kunnskapen jeg sitter med, så høres det mulig ut, sier Helland.

Han tillegger at han tror han kan snakke på vegne av alle fotballspillere. Men det viser seg at det ikke stemmer.

Aalesund-kaptein Fredrik Carlsen er nemlig blant de som reagerte da de så Branns foreslåtte treningshverdag.

– Man kan godt si at vi er profesjonelle fotballspillere, men vi har et liv oppi det hele også. Det høres helt ekstremt ut at man ikke skal ha noe annet liv enn å dra på trening. Det blir ekstremt i min verden. Det er forskjell på folk, og folk har ulike situasjoner, men jeg tror mange er i samme båt som meg, sier Carlsen til VG.

Branns forslag består kort oppsummert av følgende punkter:

Spillerne vil gå inn i en form for isolasjon dersom de skulle få lov til å trene fullt med kontakt igjen. Det vil kun være tillatt å reise mellom treningsfeltet og sitt eget hjem.

Spillerne vil rapportere inn til klubbenes medisinske apparat hver morgen og kveld om hvordan de føler seg.

Alle som har det minste tegn til sykdom, vil bli plukket ut og utelatt fra gruppen frem til de eventuelt har testet negativt for covid-19 eller er helt symptomfrie i tråd med gjeldende regler.

Spillerne vil fortsatt ikke bruke garderober. De vil skifte hjemme, vaske tøyet sitt hjemme, stille ferdig skiftet på treningsfeltet, utføre treningen og dra hjem umiddelbart.

Det vil fortsatt være strenge regler for håndhygiene, forbud mot spytting, vasking og desinfisering av baller, og forbud mot å ta på ballene med hendene.

Carlsen bor med en datter og en gravid kone.

– Jeg har en hverdag som gjør det vanskelig å skulle isolere meg. Det tror jeg blir vanskelig. Det funker ikke i mitt tilfelle og jeg synes det var å dra den litt langt, sier han.

– Har du snakket med flere som mener det samme?

– Jeg har kun snakket med de som sendte meg denne listen. De er i samme situasjon som meg og er nok på bølgelengde med meg her.

– Det kunne sikkert gått i en veldig kort periode hvis man visste nøyaktig når serien skulle starte. I den perioden man er i nå, når man ikke vet, tror jeg det ville blitt tungt for mange, meg selv inkludert, sier Branns Fredrik Haugen.

Han har samboer, men ikke barn som spiser av fritiden. Haugen mener at det aller viktigste nå er ikke å bidra til smittespredning.

I FJOR: Brann-spiller Fredrik Haugen på trening før fjorårets seriestart.

Joachim Walltin, som er leder for Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO), har foreløpig svart klubbene med et informasjonsskriv fra den internasjonale spillerorganisasjonen FIFPro, der det redegjøres for hva man må tenke på når klubbene skal tilbake i trening.

– Vi tar gjerne imot konstruktive forslag, og våre medlemmer ønsker også å komme i gang, men det må være trygt – og det er nummer én. Jeg antar at man ivaretar det i Norge. Når det gjelder konkrete forslag, må vi sjekke om spillerne er komfortable med det, sier han.

