UNDEHOLDER: Moldes Magnus Wolff Eikrem, en av Eliteseriens morsomste å se på TV, i 3–0-seieren over Rosenborg i april i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Spillet om TV-millionene: – Man vil ikke gjøre seg til uvenner

Tidligere TV 2-sjef Bjørn Taalesen tror lederne i norsk fotball har det vanskelig fordi de «ikke vet hvor høyt de skal skrike». Han er usikker på hvor årets TV-millioner tar veien.

Nå nettopp

– Alt er avhengig av når man kommer i gang og i hvilken form. Hvis man oppfyller kampantallet, skal det mye til at pengene ikke skal være sikret for norsk fotball, sier pensjonist og tidligere TV 2-sjef Bjørn Taalesen til VG.

– Varen blir annerledes, men selv for tomme tribuner blir det et TV-produkt man må leve med, mener han.

I en årrekke forhandlet Taalesen om sportsrettigheter for TV 2, og han var med å kjøpe norsk fotball for én milliard kroner i 2005, noe som fikk ham på ideen til å skrive boken «Milliardspillet».

– Det kommer snart en ny avtale, og man vil ikke gjøre seg til uvenner. Hele situasjonen er preget av usikkerhet. Det er vanskelig å diskutere noe man ikke vet hva er, vurderer Taalesen, som i dag er styremedlem i Kongsvinger Toppfotball.

Ekspert: - Uvirkelig

TV-selskapet Discovery betaler rundt 400 millioner kroner i året for å vise Eliteserien og Obos-ligaen.

– Problemet oppstår i det man må redusere antall kamper, og helt klart ikke leverer det avtalen sier, mener Taalesen.

For Bodø/Glimt, en av klubbene som fikk best betalt etter fjorårets andreplass, endte medieinntektene på 24,3 millioner kroner i 2019, ifølge klubbens regnskap.

GLISTE ETTER OL-KJØP: Bjørn Taalesen i 2011, etter at han sikret TV 2 rettighetene til OL i 2014 og 2016. Foto: Marius Knutsen

– Dette er en uvirkelig situasjon for begge parter, mener Lasse Gimnes, medieekspert og daglig leder i Gimcom.

Den ene parten er Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og klubbene. Den andre er Discovery, som punger ut rundt 2,4 milliarder kroner for seks år (2017-2022) med norsk klubbfotball.

les også Klubbene sikre på 400 TV-millioner: – Om vi må spille lille julaften, spiller vi lille julaften

– Tror du Discovery vil betale full pris om det for eksempel bare blir halv sesong?

– Det er et veldig godt spørsmål. Jeg vil nødig inn i de forhandlingene, men Discovery er lovet et produkt de ikke får. På den andre siden kan ikke fotballen lastes for at de ikke får levert produktet. Det er veldig vanskelig å si hvordan de løser det. Dette er så ekstraordinært, sier Gimnes, som tror «alle» løsninger nå diskuteres, enten det er økonomisk kompensasjon, flytting av rettigheter fremover i tid eller andre ting.

MEDIEEKSPERT: Lasse Gimnes. Foto: Trond Topstad

– Discovery taper premiuminntekter og reklameinntekter. I tillegg har de solgt fotballen til distributørene, men jeg tror ikke at de per nå taper distribusjonsinntekter. Både forbrukere og distributører sitter og venter på hva som skjer, sier Gimnes.

«Fotballen sliter jo», påpeker Bjørn Taalesen. Han sikter til at toppfotballen noen ganger ikke fremstår som viktig nok i debatten rundt konsekvenser av corona-situasjonen, og at man «kan komme i unåde for å kreve ting».

– Jeg tror de har det vanskelig fordi de ikke vet hvor høyt de skal skrike. Ledelsen i norsk fotball har så langt valgt å være politisk korrekt, og de har ikke sagt så mye utad, sier Taalesen.

I BOKSEN: Fotballkommentator Kenneth Fredheim på plass på Nadderud i september 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Discovery Networks Norway-sjef Tine Austvoll Jensen har så langt ikke besvart VGs spørsmål i denne saken.

Knut Kristvang, som er daglig leder i Fotball Media AS, selskapet som forvalter medieavtalene på vegne av NFF og NTF, opplyser at de er i fortløpende dialog med sine mediepartnere Discovery (Eliteserien og Obos-ligaen), NRK (Toppserien og NM-cupen) og Amedia (Toppserien).

– Planen og ambisjonen er å spille 30 kamper, så får vi se hva som skjer, sier Kristvang om Eliteserien.

På sidelinjen sitter Discoverys Eliteserie-kommentator Kenneth Fredheim og venter.

– Jeg tror folk er veldig hungrige etter fotball, idrett og noe som underholder. Folk hungrer etter ferskvare, sier han og tror på rekordhøye seertall når man først tar avspark.

– Når kommer vi i gang? 1. juli? 1. august? Flere har tenkt at cupen ryker. Jeg regner med at den er «historie» og at den ikke blir spilt i år. Så er det høyst usikkert hva som skjer med europacupen. Den er i det blå. Jeg regner med at fokuset er å få avsluttet ligaene rundt om, eller som her: Å få begynt med ligaspill, sier Fredheim.

NRKs sportsredaktør Egil Sundvor opplyser at kanalen er i dialog med NFF om cupen, og at ingenting er bestemt når det gjelder den. De samme opplysningene gir NFF.

Publisert: 23.04.20 kl. 08:32

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser