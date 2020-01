NY DORTMUND-STJERNE: Erling Braut Haaland tok bilder sammen med supportere av sin nye klubb i forbindelse med reisen til treningsleiren i Spania. Foto: DPA

Dortmund-kjennere om Haaland: – Fantastiske nyheter

MARBELLA (VG) Erling Braut Haaland (19) beskrives som det perfekte tilskuddet for et Borussia Dortmund-lag som tidvis har slitt denne sesongen.

Under treningsleiren her i Spania vil 19-åringen fra Jæren bruke den kommende uken på å bli bedre kjent med sine nye lagkamerater. Foreløpig har en skade i kneet holdt Braut Haaland borte fra feltet – men personer som har fulgt den tyske storklubben på nært hold over tid mener nordmannen kan utgjøre en stor forskjell for det stjernespekkede mannskapet.

– Det er fantastiske nyheter for klubben at de klarte å signere ham. Haaland er akkurat den type spiss Dortmund trenger. De har manglet en skikkelig nummer ni, som er høy, sterk og samtidig rask. Haaland og Dortmund virker som en perfekt match, sier Sebastian Wessling til VG.

Derfor passer Haaland

Wessling jobber tett på Dortmund-miljøet i form av rollen som journalist for regionsavisen Funkesport.

Mens profiler som verdensmester Mario Götze (27), engelske Jadon Sancho (19) og den belgiske midtbanestrategen Axel Witsel (30) gjennomfører en pasningsøvelse noen meter unna oss, beskriver Wessling klubbens nye signering med entusiasme. Det samme gjør Sky Sportsreporter Jesco von Eichmann.

De to tyskerne betegner samtidig Dortmunds sesong som ustabil og preget av for mange svake prestasjoner. Før bortekampen mot Augsburg 18. januar ligger gultrøyene på 4. plass i Bundesliga – syv poeng bak ledende RB Leipzig.

– De har glitrende spillere, men de trenger en «drittsekk». En som har en annen mentalitet enn dem som har vært der fra før, sier von Eichmann til VG.

– Erling er en tøff type ...

– Ja, han er tøff kar. Han kommer til å passe bra.

STJERNE: Mario Götze avgjorde VM-finalen for Tyskland mot Argentina i 2014. Her er han på Marbella. Foto: Joachim Baardsen, VG

– En erklæring

Sky Sports-reporteren mener Haaland-kjøpet er så bra for klubben at det er oppsiktsvekkende. Selv hadde ikke von Eichmann tro på at det norske stjerneskuddet ville vrake tilbud fra en klubb som Manchester United for å dra til Tyskland.

– Jeg ble overrasket over at han valgte Dortmund, men for klubben er det glimrende. De trenger en som han, en klassisk nummer ni. Det er også et godt valg for ham. Dortmund er dyktige på å utvikle unge spillere. Det er en vinn-vinn-situasjon, mener von Eichmann.

– Hva betyr det for å klubben å klare å signere en så ettertraktet spiller som Braut Haaland?

– Mye. Det er en erklæring. Det er en erklæring overfor andre klubber i Europa om at Dortmund er å regne med i kampen om de største talentene.

REPORTER: Tyske Jesco von Eichmann er på plass i Spania for Sky Sports. Foto: Joachim Baardsen, VG

Han får støtte av Wessling.

– Her får han spille i Champions League foran 80.000 mennesker. Samtidig er klubben liten nok til at han vil få lov til å feile – og lære. Jeg tror det er grunnen til at han kom hit.

På grunn av det som skal være en kneskade, må Braut Haaland foreløpig vente på sin første fotballtrening med Dortmund. Søndag ettermiddag var han ikke med da bussen ankom anlegget La Dama de Noche.

Ifølge rapporter her i Spania kan de rundt 100 tilreisende Dortmund-supporterne få se nordmannen i aksjon på onsdag. Det vil i tilfelle innebære at Braut Haaland går glipp av treningskampen mot belgiske Standard Liege dagen i forveien.

Publisert: 05.01.20 kl. 19:42

