Zlatan: – Denne utfordringen gir meg adrenalin

Zlatan Ibrahimovic (38) ønsket aldri å forlate Milan. I dag var han endelig tilbake med en klar beskjed til fansen.

– Jeg vil gjøre alt for at Milan skal bli bedre. Vi må bli bedre, åpenbart, og det er derfor jeg er her, sa supersvensken da han holdt sin pressekonferanse i formiddag i Casa Milan, hovedkvarteret til hans «nygamle» klubb, AC Milan.

– Det var en enkel avgjørelse å komme hit. Jeg ville ikke dra herfra sist. Jeg måtte dra på grunn av økonomiske problemer i klubben. Hadde det vært opp til meg ville jeg blitt, sier 38-åringen om oppholdet i Milano for 10 år siden da han spilte to sesonger.

– Jeg er ikke her fordi jeg er Ibrahimovic. Det jeg gjorde før betyr ingenting nå. Denne utfordringen gir meg mye adrenalin. Jeg må bevise overfor meg selv - ikke dere - at jeg kan fortsatt gjøre dette. Hvis jeg ikke trodde at Milan kunne bli bedre, så har jeg aldri kommet her. Jeg er her for å jobbe hardt.

38-åringen innrømmer at fysikken ikke er den samme som i yngre dager, men han er klar på at det mentale er på plass.

– Du kan ikke være den samme spilleren år for år, men jeg har en sterk vilje. Som spiller vet du hva du kan gjøre. Du trenger erfaring når du skal gjøre det beste for laget.

Det har vært snakk om en retur til italiensk fotball i mange år. På pressekonferansen fortalte Ibrahimovic at han ikke følte seg klar, han ville først komme seg opp på et høyt nivå igjen etter den alvorlige skaden han fikk som Manchester United-spiller.

– Folk hadde avskrevet meg etter skaden, men jeg jobbet hardt i lang tid. Nå er jeg veldig glad. Å kunne skrive under for Milan som 38-åring er sjeldent. Det er et bevis på at jeg har mer å gi. Hvis ikke klubben hadde tro på meg hadde de ikke gitt meg noen avtale, sier svensken.

Ville ha en stor utfordring

Han har i første omgang fått en seks måneder lang kontrakt med en opsjon på ytterligere et halvt år.

– Så lenge jeg kan spille, så vil jeg spille. Jeg har kommet hit for å hjelpe laget, men jeg vil ta en ting av gangen. Jeg sa jeg ville ha en stor utfordring, så får vi se hvordan det går. En sesong er ikke en sprint, det er en maraton. Hver utfordring jeg tar er jeg sikker på at jeg kan gjøre mitt beste.

Hans Backe tror Ibrahimovic nok kunne tenkt seg en lengre kontrakt. Fotballeksperten til TV4 er sikker på at 38-åringen vil løfte Milan.

– Han kommer til å overleve på sin fysikk i Serie A selv om han er 38 år. Zlatan vil «vekke» denne garderoben og spillerne på banen. Det var nok lederfiguren Zlatan som Milan ville ha inn, og han vil løfte dette laget til en akseptabel tabellposisjon. Selv om det er to måneder siden han spilte en ordentlig kamp blir jeg ikke overrasket om Zlatan vil overraske, sier Backe.

