Aleesami fikk Palermo-sjokk: – Skjønte ikke hvor det kom fra

ULLEVAAL STADION (VG) 13. mai ble Palermo degradert fra italiensk Serie B. Sist torsdag kom kontrabeskjeden: Sicilianerne får likevel beholde plassen – men fremtiden til landslagsback Haitam Aleesami (27) er fortsatt usikker.

– Vi var veldig sjokkerte. Vi skjønte ikke hvor det kom fra. Vi forsto ikke helt hva som hadde skjedd. Det virket som det var noen merkelige greier på gang, forteller Aleesami til VG om da han først fikk vite at klubben hans var blitt flyttet ned til nivå tre i Italia.

Degraderingen skyldtes økonomisk rot og kritikkverdig ledelse, men sist torsdag fikk Palermo omgjort straffen. I stedet for nedrykk til Serie C, fikk sicilianerne 20 minuspoeng og beholdt dermed plassen.

– En positiv avslutning

Oslo-gutten spilte 29 av 36 seriekamper for Palermo i løpet av den nylig avsluttede sesongen og bidro med to målgivende pasninger.

Hadde det ikke vært for de 20 minuspoengene, skulle Aleesami vært med på opprykkskvalifisering til Serie A etter at laget i utgangspunktet endte på 3. plass.

Tilbake i Norges hovedstad forteller venstrebacken at han nå er glad for at klubben i alle fall beholdt plassen på Italias nest øverste nivå.

– Nå fikk de gjennom anken. Jeg er veldig glad for klubbens del. Det er viktig for både byen og de ansatte. Det var en mer positiv avslutning, forteller Aleesami.

I ITALIA: Haitam Aleesami spilte Serie A-fotball for Palermo i 2016. Her er han i duell med Veronas Nicola Frey i en hjemmekamp på Renzo Barbera stadion. Foto: ANSA

Usikker fremtid

Etter tre år på Sicilia har Aleesami blitt glad i klubben, lært seg språket og blitt kjent med kulturen.

I sommer kan det likevel bli et klubb-bytte på ham. Aleesami er inne i sin siste kontraktfestede måned med Palermo, hvor også norske Niklas Gunnarsson (28) er en del av gutta.

– Nå er jeg først og fremst her med landslaget. Så får vi ta fremtiden etter det, forteller Aleesami til VG og smiler.

– Men er du ferdig i Palermo?

– Jeg har kontrakt til 30. juni. Jeg forholder meg til det, følger 27-åringen opp og ler.

Nå vil Aleesami sikre Norge full pott i de to kommende EM-kvalifiseringskampene, men venstrebacken må finne seg i sterk konkurranse om plassen på laget fra Rosenborgs Birger Meling.

Første match er hjemme mot Romania på fredag, før Færøyene venter i Torshavn på mandag.

Aleesami representeres av Keypass’ Morten Wivestad og Mike Kjølø. Agentduoen har mandag ikke besvart VGs henvendelser.

Publisert: 03.06.19 kl. 19:47 Oppdatert: 03.06.19 kl. 20:23