NERVØS: Jamie Carragher innrømmer at han begynner å kjenne på finalenervene: – Ja, og forventningsfull, sier han. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Carragher legger press på Klopp: Liverpool er nødt til å vinne

MADRID (VG) Jamie Carragher (41) mener manager Jürgen Klopp har gjort en fantastisk jobb for Liverpool i tre og åtte måneder, men er samtidig klar på at nå er det pokaler som gjelder.

Foran finalen legger den tidligere forsvarskjempen, med 734 kamper for klubben, et betydelig press på tyskeren.

– Alle vet at Klopp er en av de beste managerne i verden, men når han er ferdig vil man likevel spørre: Ok, hva fikk du ut av dette? Alt handler ikke om pokaler, han har vært i to Champions League-finaler, han har forandret Liverpool, men denne klubben handler om å vinne ting, understreker Jamie Carragher, som spilte 150 europacupkamper og var med på to finaler i Champions League, begge mot Milan: Straffeseieren i 2005 og 1–2-tapet to år senere.

– Man vil ikke bli husket som en av de store Liverpool-managerne hvis man ikke vinner trofeer. Derfor er dette en så stor finale, for Liverpool og også for Klopp personlig. Vinner han, vil han bli en legende for alltid i Liverpools historie, sier mannen som jobber som Viasats ekspert i forbindelse med finalen i Madrid.

Carragher tok seg tid til noen små, hektiske minutter med VG, på vei fra TV-sending i stekende sol utenfor Wanda Metropolitano, forbi sikkerhetsvakter og bagasjesjekk og inn på indre bane.

ANNENPLASS: Jürgen Klopp gir Jamie Carragher en klem 12. mai. Seier over Wolverhampton holdt ikke. Manchester City vant gullet. Foto: CARL RECINE / X03807

– Det begynner å bli lenge siden Liverpool vant et stort trofé, helt tilbake til 2005 egentlig, og vi vet hvor lenge vi har ventet i ligaen (1990), sier han og hopper glatt over disse to: FA-cupen i 2006 og ligacupen i 2012, selv om han var med på å vinne begge. De er ikke store nok.

– Hvordan tror du følelsen vil være hvis Liverpool ender denne fantastiske sesongen uten å vinne noe?

– Åhh, det vil være tøft, det vil bli en bitter pille å svelge. Man kan selvsagt konkludere med at Liverpool hadde fortjent å vinne et eller annet, med 97 poeng og Champions League-finale, men du får ingenting med deg hvis du ikke krysser mållinjen. Liverpool kom ikke helt over den linjen i Premier League, nå er de nødt til å gjøre denne kampen tellende.

Sagt på en annen måte: Carragher mener Liverpool må vinne ...

– Det er en stor prestasjon av begge lag å komme til finalen, men i ettertid vil ikke Liverpool klare å nyte det, hvis det blir tap igjen. På en måte tror jeg Tottenham vil gjøre det, siden det er første gangen.

Eriksen mest kreativ

Da VG snakket med Carragher foran finalen mot Real Madrid i Kiev i fjor, trakk han frem Cristiano Ronaldo som den naturlige mannen å stoppe. Denne gangen peker han på Tottenhams kontringsspill.

– Spesielt Son, som jeg synes har vært Tottenhams beste spiller denne sesongen. Og Moura er selvsagt full av selvtillit. Jeg tror også at hvis Liverpool kan sørge for at Eriksen ikke kommer opp mot sitt beste, vil det styrke sjansene veldig. Eriksen er trolig den mest kreative på banen, Liverpool har ikke en slik spillertype, mener Carragher som gir Liverpool et lite favorittstempel.

– Jeg tror det blir en veldig tett og tøff finale, at Liverpool vinner til slutt, men det er ikke mye som skiller disse to lagene, og det er jo ikke sånn at Tottenham ikke kan vinne, fortsetter Liverpool-mannen som gjorde dette på direktesendt TV tidligere på dagen:

For fire måneder siden var Jamie Carragher slett ikke like fornøyd med tilstanden i Liverpool. Laget slet med formen og skader, han var kritisk til at Klopp leide ut Nathaniel Clyne til Bournemouth og uttalte at til og med Manchester United og Ole Gunnar Solskjær hadde en bedre spillerstall. Konfrontert med dette fire måneder senere:

– Folk vil selvsagt si at Liverpool er mye bedre, men den gangen hadde Manchester United gode spillere på benken, særlig fremover, med Lukaku og Martial. Sånn sett er det trolig en sterkere stall enn hva Liverpool har, men det er jo ingen tvil om at Liverpool har et bedre lag, sier Carragher, som ikke er interessert i å snakke mer om tilstanden i Manchester United.

I MADRID: Bjørn S. Delebekk (foto) og Trond Johannessen.

Jamie Carragher er ikke i tvil om at Jürgen Klopp er den viktigste grunnen til at Liverpool kom tilbake fra formsvikten, og fikk orden på sesongen igjen.

– Hvem har vært viktigst denne sesongen – Klopp eller Virgil van Dijk?

– Klopp.

– Hvis Liverpool vinner, vil du si at dette er Klopps triumf?

– Ja. Uten noe som helst tvil.

