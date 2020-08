HISTORISK: Kåre Ingebrigtsen avbildet på Brann Stadion som lagets første hovedtrener fra Trondheim. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Ingebrigtsen vil ta gull med Brann neste år: – Det er på tide

BERGEN (VG) Etter bare én dag i jobben har Brann-trener Kåre Ingebrigtsen (54) overbevist spillere og ledelse om at det er mulig å vinne titler innen kort tid.

– Brann har ikke vunnet gull siden 2007. Det er på tide igjen, sier Ingebrigtsen til VG.

Klokken har akkurat bikket 16.00. Ingebrigtsen, som er historiens første trønder til å lede eliteserierivalen Brann, er i ferd med å avslutte sin første arbeidsdag i klubben. Etter å ha instruert Vegard Forren, Fredrik Haugen og de andre spillerne i en to timer og 14 minutter lang treningsøkt på Stadion, har lagets nye sjef brukt cirka like lang tid med et usedvanlig folkerikt pressekorps.

GLISTE: Ingebrigtsen var i godt humør på sin første arbeidsdag i Brann. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Dette intervjuet med VG er det siste før Ingebrigtsen kan ta av seg den svarte treningsdressen og flykte bort fra den klamme sommervarmen før han drar mot sentrum av sin nye hjemby.

– Den første dagen er alltid litt spennende. Jeg syns det har vært strålende. Det var en veldig ålreit trening og en flott spillergruppe som jeg tror virkelig brenner for dette her. Brann og Bergen er et fantastisk prosjekt, forteller han.

Vi sitter i hver vår stol like ved det kortklipte gresset på Brann Stadion. Det er 620 kilometer til Lerkendal hvor Ingebrigtsen har hatt sin hittil mest suksessrike trenerperiode med fire seriegull og tre cupmesterskap med Rosenborg.

Nå vil 54-åringen vinne titler også i Brann.

– Dette er et nytt lag og en ny by. Jeg tror vi skal gjøre det på «Brann-måten». Lars Arne (Nilsen) bygget opp et godt fundament. Nå handler det om små justeringer og se om vi kan få trykket på de rette knappene. Dette Brann-laget har mer i seg enn det har fått vist, sier Ingebrigtsen med ryggen til banen hvor han søndag leder Brann i kamp for første gang mot Mjøndalen.

TYDELIG: Ingebrigtsen gir direktiver til spillerne. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Klar strategi

Etter at troppen var ledet gjennom torsdagens oppvarming, begynte Ingebrigtsen arbeidet med å implementere sitt 4–3–3-system. Oppgavene for hver av de 11 rollene var i utgangspunktet klare. De gangene spillernes bevegelser tydet på at de ikke var forstått, stoppet Ingebrigtsen og ga instrukser.

Kunnskapen og hans bestemte formening om hvordan fotball skal spilles, ervervet i tiden i RBK-systemet som spiller og trener, opplever Ingebrigtsen som en trygghet i arbeidet med et nytt lag.

Det er også en av grunnene til at han allerede på sin første pressekonferanse uttalte at han ville vinne titler. En offensiv uttalelse som sportssjef Rune Soltvedt reagerte svært positivt på.

– Det var helt herlig å høre. Vi hadde en del krav da vi skulle finne ny trener. For meg handlet det blant annet om at vi måtte få inn en trener med en offensiv mentalitet. I Brann skal alt være mulig, og det føler jeg virkelig det er med Kåre. Når han sier at han vil vinne titler, skaper det forventninger i Bergen. Dette treffer bergenserne på en helt annen måte, sier Soltvedt til VG.

– Med den merittlisten Ingebrigtsen har, hvor stort potensial mener du Brann har nå?

– Potensialet er jo definitivt der, og vi er her fordi vi har lyst til å vinne noe. Vi har tre seriemesterskap opp gjennom tidene, og det ...

– Det er for få?

– Ja, det er for få for en klubb som Brann, erkjenner Soltvedt.

LEDERDUO: Sportssjef Rune Soltvedt og trener Ingebrigtsen. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

– Tittelutfordrer i 2021

At Brann har vunnet for få seriemesterskap er nok ikke en mening Ingebrigtsen ville delt før, men antallet håper han uansett å endre på nå.

Kontrakten går ut om 2,5 år. Innen den tid skal Brann ha økt fra tre ligatitler til fire.

– Ja. Jeg mener vi er kapable til å vinne titler. I år handler det om å utvikle oss, komme så høyt som mulig på tabellen og ha et nivå som gjør oss til en tittelutfordrer i 2021. Det er tanken, bekrefter Ingebrigtsen.

PÅ FELTET: Ingebrigtsen og Vegard Forren under torsdagens Brann-økt. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

En av de mange spillerne som liker trønderens offensive holdning, er Vegard Forren (32). Midtstopperen har selv fire seriemesterskap med Molde.

– Inntrykket mitt av Kåre er veldig positivt. Jeg håper og tror han vil trykke på de rette knappene. Det handler om å få ut energi og ha en offensiv tankegang, forteller Forren til VG.

– Du som har vært med på å vinne titler med Molde før. Hvor stort er potensialet her i Brann?

– Det er veldig stort. Hvis du tenker på byen, klubben og troppen som er her nå, er det et fantastisk spennende potensial. Jeg tror Kåre er en perfekt match. Han er en type trener og figur som denne gruppen trenger. Han har humør, men er samtidig tøff og tydelig på hvordan han vil ha ting. Dette er ikke en gruppe som er vant med å vinne, men som forhåpentligvis skal bli det.

PLANEN ER LAGT: Ingebrigtsen vet hvordan han vil ha det i Brann. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Må være tøffe i trynet

Ingebrigtsen understreker samtidig at han og andre i Brann ikke bare kan si at de vil ta gull, de må også være villige til å ta konsekvensene av målsettingen. Det innebærer blant annet et tøft treningsregime.

– Det viktigste er å skape en god treningskultur. Vi skal trene så mye og så godt som overhodet mulig. Det må vi for å bli best. Når du får det på plass, drar det med seg mye annet. Vi skal si at vi vil bli tittelkandidat, så må vi være villig til å ta konsekvensene av det, forteller Ingebrigtsen, som har tatt over et Brann-lag på 7. plass – med åtte poeng opp til tabelltreer Odd med 17 kamper igjen å spille.

– Hvis du er i Brann, skal du like å være i en klubb hvor det er masse trøkk. Du skal gå ut på banen og mene at du er bedre enn alle andre. Vi må ha en offensiv innstilling. Vi må angripe alle treninger og kamper for å bli bedre. Du kan ikke forsvare deg til en tittel. Du må gå ut og ta den, formaner Branns nye hovedtrener.

Publisert: 13.08.20 kl. 21:14

