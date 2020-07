HETE: Patrick Berg dominerte mot Molde, mens Marius Lode gjorde en stor feil da Molde tok ledelsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Utenlandske klubber sikler etter Bodø/Glimt-spillerne: Avslo bud på Marius Lode

BODØ (VG) Med flere potensielle kjøpere på tribunen herjet Jens Petter Hauge først med Molde, før han på direkten avslørte at han dropper utenlandseventyret i Belgia og Cercle Brugge. Men det er ikke bare venstrekanten som er ettertraktet.

For mindre enn 10 minutter siden

For etter det VG kjenner til er det stor interesse rundt de gulkledde spillerne, som søndag ble det første laget på 68 år til å vinne alle de ti første kampene i Eliteserien.

Ifølge VGs opplysninger skal Bodø/Glimt i forrige uke ha avslått et bud fra en kypriotisk klubb for midtstopperen Marius Lode. Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, ønsker ikke å kommentere hvorvidt det har vært konkrete bud, men bekrefter at det er mye interesse rundt spillerne deres.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Med tanke på klubbens prestasjoner og verdiøkning så er det hele bare en positiv reise, sier Thomassen.

Før sesongen aksepterte Bodø/Glimt et bud på Jens Petter Hauge på om lag ti millioner. Thomassen går langt i å antyde at kantspillerens verdi har økt denne sesongen.

– Det tror jeg alle skjønner når man presterer på et nivå som Jens Petter Hauge gjør. Fotball er ferskvare, så nå er fokuset vårt at vi er veldig glade for at Jens Petter blir værende, så får vi se hva fremtiden bringer, sier han.

REKKE: Bodø/Glimt gjorde som Fredrikstad klarte i 1951/52, og med bedre målforskjell var det god grunn til å juble på Aspmyra etter seieren over Molde søndag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Etter 30 poeng på de første ti kampene og en luke på fem poeng ned til Molde, er nemlig ikke hovedfokuset til Bodø/Glimt på spillersalg.

– Vi sitter ikke akkurat og teller penger, det er ikke det vi driver med. Spillersalg er en del av det, men vi er mest opptatt av gode prestasjoner på banen og å lykkes der.

Jens Petter Hauge sendte søndag et tydelig signal da han uttalte at «det er noe alvorlig galt med folk» hvis de tror at han dropper Belgia for å spille for sølv eller bronse.

– Situasjonen nå er at folk har veldig lyst til å være her. Det er vi veldig glade for, sier Thomassen.

Publisert: 27.07.20 kl. 20:43

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 10 8 1 1 29 – 10 19 25 3 Vålerenga 10 5 4 1 13 – 10 3 19 4 Odd 10 5 1 4 16 – 13 3 16 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser