BERGENSERE: Åsane-trener Morten Røsland og Sandnes Ulf-trener Steffen Landro har begge vært nevnt som kandidater til den ledige Brann-jobben. Foto: ÅSANE FOTBALL/NTB SCANPIX

Dette sier de lokale Brann-kandidatene

BERGEN (VG) Morten Røsland (47) og Steffen Landro (33) har vært nevnt som kandidater til Brann-jobben. Dette sier de lokale utfordrerne selv om jobben.

Nå nettopp

– Jeg tror det er drømmejobben til alle som er fra Bergen, sier Steffen Landro, som i dag er trener for Sandnes Ulf på nivå to i Norge.

Etter en pangstart på OBOS-ligaen ligger Landros Sandnes Ulf på en sterk tredjeplass, med kun Tromsø og Ranheim over seg. Sotra-strilen leverte også varene da han var trener for Nest-Sotra (nå Øygarden) som var jobben han hadde før han tro til Rogaland.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

les også Brann-treneren er ferdig: Ut med hodet høyt

Navnet hans har blitt trukket frem av flere medier, blant annet i VG gjennom Bergens Tidendes kommentator Anders Pamer, som en mulig kandidat til å overta jobben som hovedtrener i Brann.

– Det er veldig hyggelig å bli koblet til den jobben. Det viser at man har gjort mye bra opp gjennom årene, forteller Landro til VG.

Han er imidlertid klar på at han er under kontrakt med Sandnes Ulf og trives stort med det.

– Jeg tenker ikke på det. Det er ikke slik jeg er. Jeg lever i nuet, og lever for å få Sandnes opp. Så registrerer jeg at Norges kuleste jobb er ledig. Det blir gøy for den som får den.

– Største klubben i Norge

En annen som også har blitt nevnt i spekulasjonene rundt den ledige Brann-jobben, er Åsane-trener Morten Røsland. Han ønsker ikke å kommentere noe om det har vært dialog, eller om han selv ønsker jobben, men er samtidig klar på at stillingen er av typen attraktiv.

– Det er en kul jobb. Det er den største klubben i Norge etter mitt skjønn. Det er en stor, spennende klubb med et sinnssykt potensiale, sier Røsland til VG.

Han er imidlertid klar på at personen som overtar jobben, vil få det krevende. Han sier bergenserne setter krav, noe han selv har fått merke i Åsane. Der har Røsland stått for en underholdende fotball, med flittig bruk av unge spillere.

les også Dette er kravene til den nye Brann-treneren: – Vi kan ikke kjøpe noen ut av en kontrakt

Underholdende fotball og bruk av unge spillere er noe som Brann-ledelsen selv har uttalt er et krav for den nye Brann-treneren de jobber for å finne.

– Vi var det laget som scoret mest i norsk toppfotball i fjor. Vi var også det laget som skapte mest. Vi har vel kanskje en av de tydeligste spillestilene i landet med ballbesittede spill, og vi skaper mye. Vi har også levert spillere til aldersbestemte landslag, og vi leverer spillere til Eliteserien, sier Åsane-treneren som også trekker frem at fotball handler om å underholde.

– Det skal være litt x-faktor, og jeg mener man heller bør gå for å vinne 3–2 enn å spille en god 0–0-kamp med defensiv trygghet. De på stadion og de hjemme vil se underholdende fotball, sier han.

Han mener de fleste klubbene er avhengig av å satse på unge, gjerne lokale spillere. Både for interessen rundt klubben, og ikke minst for selve klubbdriften.

Usikre på utfallet

Også Landro tror han selv passer godt overens med de kravene som Brann-ledelsen har kommunisert ut at den nye hovedtreneren skal innfri.

– Jaja, det er det ingen tvil om. Jeg har vært opptatt av å spille underholdene fotball, jeg skal vinne kamper, og det har vært utrolig viktig med utvikling. Det kan man se på CVen min. Vi har underholdt under meg, vi har utviklet fotballspillere og vi har vunnet kamper. Det er noe som treffer, sier Landro.

Så spurte VG begge de to trenerne om hva de trodde Brann ville ende opp med:

– Magefølelsen er at Brann går for noe eldre, mer etablert. Norge er ikke kommet der i utviklingen at man er sulten på å skaffe seg de flinkeste unge trenerne som er fremtiden. Det er vel noe de holder på med i Sverige, Tyskland, England og Portugal. De unge trenerne har veldig høy status i de landene, sier Landro.

– Det er vanskelig. Jeg vet ikke hva de ønsker å gå for. Jeg føler de velger én av to ting: Enten noe trygt, solid som de har kjennskap til. Da tror jeg det er for å bedre og stabilisere resultatene på kort sikt til de finner den rette. Den andre er noe nytt og spennende, og noe som passer filosofien deres. Det er en spennende prossess, svarer Røsland.

Publisert: 05.08.20 kl. 18:15

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 12 11 1 0 43 – 15 28 34 2 Molde 12 9 1 2 34 – 13 21 28 3 Odd 12 7 1 4 20 – 14 6 22 4 Vålerenga 12 6 4 2 16 – 15 1 22 5 Kristiansund 12 4 6 2 23 – 16 7 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser