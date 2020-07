FÅR IKKE TESTE: Brann Stadion var én av fire foreslåtte arenaer for testkamper med økt antall tilskuere på tribunen. Det blir det ikke noe av. Foto: Marit Hommedal

Reagerer kraftig på myndighetenes tilskuer-nei: – Vanskelig å forstå

Helse- og omsorgsdepartementet sa nei til norsk toppfotballs ønske om fire testkamper med flere tilskuere på tribunen. – Fullt ut mulig å øke antall tilskuere, sier Nils Fisketjønn til VG.

– Avslaget er selvsagt skuffende, skriver NFFs konkurransedirektør i en SMS til VG etter den nedslående beskjeden norsk toppfotball mottok tirsdag formiddag.

Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og Toppfotball Kvinner sendte forrige uke et brev til Helse- og omsorgsdepartementet og ba om flere tilskuere på tribunen. De la frem et forslag med fire testkamper hvor man går fra 200 tilskuere, som er det tillatte tilskuertallet per nå, til inntil 2500 tilskuere. Det skriver Aftenposten.

Det ble foreslått fire testkamper i august. Én fra toppserien, én fra OBOS-ligaen og to fra Eliteserien.

14. august: Rosenborg Kvinner – Vålerenga

17. august: Start – Vålerenga

25. august: Kongsvinger – Lillestrøm

29. august: Brann – Strømsgodset

– Fullt ut mulig

Forslaget ble imidlertid avvist. Aftenposten har fått tilgang til svarbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet, som blant annet sier: «Regjeringen må avveie flere ulike hensyn i den krevende balansegangen det er å gjenåpne samfunnet, samtidig som det overordnede målet er å beholde kontroll over smittespredningen».

Fisketjønn mener det burde være mulig å øke antall tilskuere på tribunen.

– Vi mener det er fullt ut mulig å øke antallet tilskuere på våre stadioner og samtidig ivareta smittevernseglene på en tilfredsstillende måte.

– Samfunnet åpner mer og mer opp. I tillegg er erfaringene fra Danmark gode, skriver han.

En av testkampene skulle foregå i Bergen, på Brann Stadion. Avslaget kom overraskende på for Vibeke Johanessen, daglig leder i Sportsklubben Brann.

– Jeg synes det er svært skuffende. Det var en søknad om fire testkamper, der man nøye og detaljert planla og presenterte protokoll for gjennomføring. Det foreløpige svaret er vanskelig å forstå, Jeg har forståelse for at det er en gradvis gjenåpning av samfunnet i et totalbilde, men det er jo ikke snakk om å åpne alt. Det var bare testkamper, for å få erfaringer som man kan bruke videre i åpningen av ting rundt om i Norges land, sier hun til VG.

I svarbrevet Aftenposten fikk tilgang til Helse- og omsorgsdepartementet at det «er besluttet at vedtak om åpning for arrangementer med over 500 personer ikke vil fattes før tidligst 1. september 2020.» VG har kontaktet departementet for tilsvar, men foreløpig ikke fått dette.

Vil ha konstruktive møter

Johanessen påpeker at når 1. september kommer, er Eliteserien ferdige med runde 16. Med andre ord, over halvveis i sesongen.

– Vi vil ha konstruktive møter for hva som skal til for å få gjennomføre dette, og det vil vi ha nå. Det er mange grunner til at dette er vanskelig å forstå, og det er utrolig mange supportere som også har vanskelig for å forstå det. Det er for supporterne – og klubbene – vi jobber med dette hver eneste dag, og jeg synes ikke dette svaret var noe å slå seg til ro med, sier hun.

Hun påpeker at Brann Stadion har en kapasitet på over 16 000 tilskuere, mens Lerkendal, som også var en foreslått arena for en testkamp, tar over 21 000.

– Vi har tre tribuner og ti innganger som ikke er i bruk. Det er mye som åpnes opp i samfunnet nå – på mange andre områder enn i fotballen.

