NFF svikter sitt samfunnsansvar

Helt siden midten av juni måned har Norges Fotballforbund (NFF) og presidenten mast på myndighetene for å få åpnet for alt fotballspill. Dette er formidlet både ut i organisasjonen og til media. Dette har så igjen satt i gang et ganske kraftig engasjement blant mange.

Av Per A. Flod, advokat, tidligere leder i den norske agentforeningen og tidligere John Carew-agent

Det brukes harde uttrykk, så som «idioter», «suppegjøker», «forbainna idiota», «hodeløst», til og med påstand om «diktatur». Noen i fotball-familien går også ut og oppfordrer til sivil ulydighet mot myndighetene.

NFF bærer ved til bålet og fyrer opp under hatet. NFF, som man jo er vant til reiser straffesak for en hvilken som helst liten ubetenksom uttalelse i media, reagerer ikke på de hatefulle uttalelsene og oppfordringen til ulydighet. Med egen nettside og NFFs logo deklameres «Få hele bredden i gang» og «Vi voksne vil også spille».

Har NFF og norsk fotball totalt mistet gangsynet? Tror man virkelig at folkehelsen og regjeringen stopper breddefotballen fordi man har lyst? Tror dere som står bak dette engasjementet at vi i Norge ikke kan bli smittet? Eller er dere bærere av det forferdelige, kyniske, moralsk forkastelige

og hjerterå synspunktet, som jeg også har sett på en del innlegg, at «det er bare de gamle som dør allikevel»?

Fotballpresident Terje Svendsen svarer kritikken nederst i kronikken. Han kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Norge, de norske helsemyndighetene og den norske regjeringen har så langt håndtert coronakrisen forbilledlig. Leser man internasjonal presse og, ikke minst, faglitteratur, er det nesten et samstemt hyldningskor til hvordan Norge har løst pandemien, ihvertfall så langt. Omkvedet er «Look to Norway». Norge har greid å holde smitte-frekvensen svært lav og antall døde er relativt sett meget lavt.

Dette har man greid ved ganske små tiltak, selv om de i Norge karakteriseres som de mest inngripende tiltakene siden krigen.

Den ene etter den andre i den store fotballfamilien, også innenfor NFF, opptrer som selvoppnevnte forståsegpåere av noen smittevern-eksperter som kan alt så mye bedre enn fagpersonene som ellers hylles av en hel verden.

Forstår vi i Norge ikke alvoret? Har vi, fordi vi har hatt slik kjempesuksess med å begrense smittespredningen så langt, havnet i en ny Tornerose-søvn og tror at ingenting biter på oss norske? Hvilken klode er kritikerne mot tiltakene på?

Jeg har under hele corona-krisen sittet virus-fast i Spania. Det gir perspektiver. Her er 28 500 døde av corona-viruset så langt. Her var vi alle 12 uker i full isolasjon, i 4 uker til i delvis isolasjon.

Vi kunne ikke gå ut døren. Da var Guardia Civil eller Policia der med en gang og bøtela deg. En person fra hver husstand kunne gå og handle, men maks en gang om dagen, og da iført munnbind og hansker. Kun en person fikk være i bilen. Hadde man hund, kunne den luftes en gang om dagen, men ikke mer enn 100 meter fra døren der man bodde. Alle butikker (bortsett fra dagligvarer og apotek), restauranter, barer osv. var stengt. Ingenting i samfunnet fungerte. Alle kontorer, barnehager, skoler, universiteter var stengt. All kollektivtransport stanset.

I fire uker etter de første 12 ukene, fikk vi lov til å gå ut, men bare en gang om dagen, maks en time og på bestemte tidspunkter. Forstår man ikke i Norge, og ikke minst i NFF, at vi også kan komme til å ende der hvis vi ikke er forsiktige?

Disse tiltakene var langt mer omfattende enn de man hadde i Norge. Det var tøft. Men det var nødvendig for å få stanset spredning av viruset. Nå har Spania «åpnet opp» igjen, skjønt fortsatt er tiltakene strengere enn i Norge. Allikevel har corona-viruset økt på igjen den siste uken. Dette viser hvor utrolig smittsomt dette viruset er og at det skal veldig lite til før det blusser opp igjen.

Corona-krisen kom til Norge ved at 8 ski-turister fra Østerrike bragte smitten med seg. Det tok bare et par dager før de ble identifisert, og bare et par dager til før helsmyndighetene og regjeringen kom med sine tiltak. Vi i Norge reagerte meget raskt, mye raskere enn andre land. Ved det fikk vi begrenset smitten til et minimum. Allikevel ble omkring 8 500 smittet (antageligvis mange flere) og det har så langt kostet 255 mennesker livet.

Breddefotballen omfatter mange ti-tusen spillere. Det er så mange at det er umulig å ha kontroll med alle. Hvis bare en eller to av disse er smittet, hvor mange rekker de da å smitte før man finner ut at disse har viruset? Og hvor mange rekker disse igjen så å smitte videre? Jeg vet ikke. Men det vi alle bør forstå er at det ihvertfall er langt flere enn de 8 som kom fra Østerrike i mars. NFF skal selvsagt fremme fotballens aktivitet og posisjon i Norge.

Men NFF har også et samfunnsansvar. Da er det ikke nok at presidenten pynter på sitt brev til myndighetene med noen setninger om at NFF «deler regjeringens bekymring om smittesituasjonen» o.l. når hele brevet for

øvrig viser at det er nettopp det man ikke gjør.

Blant annet brukes det meningsløse argumentet om det er så mange som bryter smittevern-reglene allikevel. Så da må også fotballen få lov.

Da elitefotballen fikk lov til å spille kamper i juni, var det på klare betingelser om et meget begrenset publikum og at smittevernet med bl.a. 11/2 m avstand ble overholdt.

Allerede etter første serierunde så man bilder i media fra flere stadioner der folk satt og sto tett som hagl. Ved dette viste NFF at de nettopp ikke greier å håndtere smittevernet, selv ikke for noen få kamper i eliteserien. Hva gjorde NFF? Jo, de søkte myndighetene om å få ta inn enda mange flere tilskuere.

Nå syter de over å ha fått avslag. I stedet for å ta ansvar, har NFF og presidenten gått ut i sitt brev til regjeringen, og i uttalelser til media, og argumenterer direkte i mot ekspertene i helsemyndighetene. Presidenten opptrer som han kan dette bedre enn fagpersonene. Ved bruk av velkjente demagogiske virkemidler trekker han enkelte uttrykk ut av sin sammenheng og markedsfører det i media, typisk «kioskkø-uttrykket». Han nevner ikke at kiosk-køene var en av mange ting assisterende helsedirektør Espen Nakstad skrev om.

Hans konklusjon var: «Alt dette vil til sammen øke kontakthyppigheten ganske mye, og det er det som er problemet.» Med dette velger fotballpresidenten å overse.

Jeg håper og tror at folk flest setter pris på det vi har lykkes med i Norge med å begrense smittespredningen og er lojale til de tiltakene regjeringen og FHI har iverksatt. Enhver som greier å se litt forbi det Peer Gynt’ske «vær deg selv nok» forstår at det er ikke bare er meg og min egen nesetipp dette gjelder.

Det gjelder hele Norge. Det gjelder liv og død for mange. Det gjelder risikoen for en ny «nedstengning», og kanskje en skikkelig nedstengning denne gang. Det gjelder hele det norske økonomiske fundamentet. Vi må være forsiktige. Ellers risikerer vi å ende opp som Spania, Italia, USA, Sverige og nesten alle andre land.

For selv om fotball er gøy, moro, sosialt og bidrar til folkehelsen, er fotball tross alt ikke det viktigste i verden.

NFF svarer:

Fotballpresident Terje Svendsen er forelagt utdragene fra kronikken som omhandler NFF. Han skriver i en sms at det er mange påstander, som de ikke kjenner seg igjen i.

Svendsen svarer blant annet at de har vært opptatt av å være en medspiller for å få i gang aktivitet innenfor smittevernfaglige rammer og utviklet protokoller for toppfotballen i tett dialog med helsemyndighetene. Han påpeker at de er opptatt av å åpne for bredden, slik alle andre land i Norden har åpnet for med gode erfaringer.

Svendsen understreker at nettopp fordi de har et samfunnsansvar har NFF utviklet protokoller for bredden (og obligatorisk e-læring for spillere) som er kvalitetssikret med medisinske råd for toppfotballen og idrettens helsesenter.

– Jeg mener vi hele tiden har vist at vi har tatt ansvar og at vi er klare for å ta mer ansvar, er Svendsens beskjed.

Publisert: 22.07.20 kl. 11:57

