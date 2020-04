Kommentar

Fotballkampen hardner til: Ikke fair play!

Av Leif Welhaven

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen utfordret Abid Raja om gjenåpning av toppfotballen i Stortingets spørretime. Foto: VG/SCANPIX

Abid Raja (V) må tåle kritikk når kampen om toppfotballens nære fremtid tiltar i styrke og inntar nye arenaer. Men det ikke fair play at Stortinget settes i offside av faktafeil fra opposisjonen.

Det er lov til å ha ulike oppfatninger om samfunnet bør åpne opp for elitefotball igjen, mens røkla må vente på grunn av coronatiltak.

Det er heller ikke så rart at idrettsorganisasjoner driver lobby, eller at noe som betyr mye for mange plutselig vekker et partipolitisk engasjement.

Men om prioritering av retur for toppfotball skal bli et tema for de fremste folkevalgte, er det viktig at det gjøres med presisjon i ordskiftet. Her var det en snodig seanse som fant sted da fotballens kampsak inntok Løvebakken.

Opposisjonspolitikerne Trond Giske og Anette Trettebergstuen har kastet seg inn i kampen for å få eliteballen kjapt tilbake, og det var sistnevnte som brakte temaet inn for Stortingets spørretime.

Det er vel og bra at saken belyses her, men vi må kunne forutsette at en stortingspolitiker har fakta på plass om hva som skal til for at vi får toppfotballen til å rulle igjen.

Det er vanskelig å forstå hvordan Arbeiderpartiets representant kan hevde at NFF har laget et forslag til regime for hvordan fotballen kan starte opp innenfor dagens smittevernsregler.

Fotballforbundets elitedirektør Lise Klaveness, som har vært sentral i nettopp dette arbeidet, er for eksempel klar på at forskriften må endres om det skal være mulig å igangsette normal fotballtrening. Det er jo i dag ikke tillatt med idrettsaktivitet som innebærer større grupper enn fem personer, og det er regler for innbyrdes avstand som ikke harmonerer med kontaktsport.

Riktignok innebærer fotballforbundets plan at eliteseriekamper kan avvikles med færre enn 500 personer til stede. Det betyr at eventuelle arrangementer ikke rammes av antallforbudet som gjelder frem til 1. september.

Men det er jo noe ganske annet enn å komme med, og attpåtil gjenta flere ganger, en påstand om at fotballens planer om å gjenoppta kontaktsport for en elite er innenfor de gjeldende smittevernreglene.

Når representanten i tillegg ironiserer over hvorvidt Raja (44) har satt seg inn i fotballens planer, er det fristende å spørre i retur om hvor nøye hun har satt seg inn i hva som faktisk er ståa i dag?

Og hvis fotballens ønske faktisk skulle være innenfor, slik det hevdes, hvorfor skulle de da trenge noen tillatelse?

I tillegg til at elitefotball er blitt et partipolitisk stridstema, ser vi nå også raskt tiltagende skjerping av frontene mellom statsråden og en rekke fotballaktører. Det handler delvis om oppstart, delvis om krisepakkene.

Her steg temperaturen merkbart under «Debatten» på NRK tirsdag, og stadig kommer nye beskyldninger mot Raja om manglende kunnskap om og forståelse av fotballens egenart. Samtidig er det tydelig at kulturministeren er tiltagende provosert over graden av forventninger om hva det er er rimelig å vente at staten dekker i en tid der alle sektorer blør. Særlig er refusjon av uteblitte sponsormidler noe Raja mener man bør være varsom med å forvente.

Som ellers i samfunnet vil nok intensiteten i samtaleklimaet kunne bli proporsjonal med desperasjonen. Siden så mye er uvisst om viruset fremover, er det umulig å spå hvor dyp kløften blir.

Det vi imidlertid snart vil måtte få svar på, er om NIF, NFF (og nå Arbeiderpartiet) kommer noen vei i kampen om å få toppfotballen på plass før andre får tilsvarende mulighet.

Her vil den ambisiøse tidsplanen fra idretten tvinge frem en avklaring - nettopp fordi idrettsorganisasjonenes bønn inntil videre IKKE er innenfor smittevernreglene som gjelder.

Publisert: 29.04.20 kl. 21:49

