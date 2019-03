DE TO STORE: Ole Gunnar Solskjær med pokalene Manchester United jakter på. Begge bildene er fra 2007, til venstre etter ligamesterskapet, til høyre poserer han med Champions League-trofeet i forbindelse med sin testimonialkamp.

Kommentar

Skal Solskjær bli en suksess, er han nødt til å vinne en av disse to

Juni 2022: 49 år gamle Ole Gunnar Solskjær hever en ny pokal. Sesongens engelske ligamester Manchester United vinner også Champions League-finalen, etter seier over naboen Manchester City i finalen.

Nå nettopp







Er det realisme i en slik drøm? Tja, ja, det er jo egentlig det.

Ressursene er der, det er dit Manchester United vil og skal, selv om det kanskje er i overkant å kreve at pokalene hentes i samme sesong.

Må Solskjær vinne ligaen eller Champions League for at det skal kunne slås fast at han har lyktes, når vi kommer til sommeren 2022? Ja. Så brutalt er det nok.

I lengden holder det ikke med seire i FA-cupen (2016), ligacupen (2017) og Europa League (2017). Det er Premier League og Champions League som definerer Manchester Uniteds suksess.

I øyeblikket føles det som om avstanden opp til de aller beste er stor.

– Vi er for langt bak der vi vil være, sier Solskjær selv på sin lanseringspressekonferanse. 99 dager etter at han startet som midlertidig manager var han like naturlig som under sin første opptreden, med enda tydeligere Manchester-aksent, og med den samme roen og sjarmen.

les også Solskjær etter fast ansettelse: – Helt galskap

ENORM STATUS: Ole Gunnar Solskjærs popularitet gjør at han er i en litt spesiell situasjon som manager. Det er vanskelig å se at han får fansen veldig mot seg. Dette bildet er fra hans «testimonial» i 2007, rundt 70.000 mennesker hyllet ham på Old Trafford. Foto: Tom Purslow / Manchester United

Men det blir ikke mye ro den neste måneden. Nå kommer alvoret fort. Solskjær hadde alt å vinne da han kom i desember, som midlertidig sjef, for et lag helt ute av kurs. Nå er jobbsøknaden er over, nå starter jobben, attpåtil etter to strake tap og med en måned som potensielt kan bestemme mye av hans videre skjebne.

Dersom halvåret avsluttes med at United havner utenfor «topp fire», at det stopper i kvartfinalen i Champions League og fortsetter i Europa League til høsten, vil Solskjærs utgangspunkt være mye, mye tyngre.

Det hjelper liksom ikke at det var dét alle regnet med da han tok over i desember. Da var en plass blant de fire beste ren utopi, men Solskjærs eventyrlige suksess har endret alle forutsetningene. Med åtte seriekamper igjen har han plutselig veldig mye å tape.

I VERDENS FOTBALLSENTRUM: Ole Gunnar Solskjær på vei ut til den offisielle fotograferingen på sin første dag som permanent manager for Manchester United. Foto: Rangøy, Nina E. / NTB scanpix

Likevel er det først fra 10. august Solskjær kan bedømmes med full rettferdighet. Det er da han vil kunne sett sitt eget stempel på laget, med en stall som er ryddet opp i, som er hans, med nyinnkjøpte spillere han selv har valgt, med andre som er solgt.

Kanskje kan han også håpe på at han i den første sesongen får den samme roen som årets gullrivaler fikk. Pep Guardiola i Manchester City og Jürgen Klopp i Liverpool slet begge i sitt møte med Premier League, men de fant ut av det etter hvert.

Uansett er det veldig vanskelig å se for seg at Ole Gunnar Solskjær sparkes, han som henger jublende på veggene på Old Trafford. Det skal gå veldig galt før fansen vender seg mot en av sine største helter, og klubben vil sette sin stolthet inn på ikke å kvitte seg med sin fjerde manager på rad, og dermed innse at enda en ansettelse slo feil.

les også Solskjær ansatt i United: Et snev av gambling

Hvor står laget han overtar? Her er det muligens lett å la seg blende av Solskjærs 14 seirer på 19 kamper. Ingen har heller tatt flere poeng enn United i hans 13 serierunder, men for å finne ut hvor klubben egentlig befinner seg, må vi se dette i et lengre perspektiv.

I de siste fem sesongene har det i snitt vært nesten 20 poeng opp til ligamesteren. Avstanden vil ligge der et sted denne sesongen også.

Det bør være empiri nok til å konkludere med at den nye manageren har en enorm oppgave foran seg, eller «a mountain to climb», som han liker å uttrykke det.

Klatringen har allerede startet, først ved at Solskjær ryddet opp kulturelt, i tankegangen, utnyttet sin status, brukt alle knepene han fanget opp som aktiv, fått smil inn i klubben og selvtillit inn i spillerne, samtidig som han er klar på hva som kreves av dem som vil være med videre.

Trond Johannessen.

Så langt har den taktikken fungert utmerket, men også for Solskjær vil det til sist handle om de to store pokalene:

Den ene er 104 centimeter høy og har en krone på toppen, den går til Premier League-vinneren. Manchester United har vunnet serien 20 ganger, Liverpool følger nærmest med 18. United vant forrige gang i 2013.

Det andre har store ører og gis til vinneren av Champions League (tidligere Serievinnercupen), en turnering Manchester United bare har vunnet tre ganger. Real Madrid har 13, Milan syv, Bayern, Liverpool og Barcelona fem og Ajax fire, så her er det virkelig «a mountain to climb». United vant forrige gang i 2008, og tapte finalen i 2009 og 2011.

les også Eksperter om Solskjær-ansettelsen: – Fullt fortjent

– Vi må gjøre dette steg for steg, sier Ole Gunnar Solskjær.

Det høres smart ut, selv om det er mulig å ta et kjempesteg ved å vinne Champions League allerede om to måneder.

Da må først Lionel Messi stoppes i kvartfinalen.

Og da kan Ole Gunnar Solskjær senke skuldrene.

I hvert fall litt.

Publisert: 29.03.19 kl. 04:22