REAGERER: Daglig leder i trenerforeningen, Teddy Moen, reagerer på Starts håndtering. Her er han i forbindelse med pressekonferanse i etterkant av forliket mellom Ingebrigtsen og Hoftun, og Rosenborg. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Trenerforeningen reagerer på Starts håndtering av Rekdal-saken

Daglig leder i trenerforeningen Teddy Moen stusser på Starts prosess i forbindelse med personalsaken vedrørende Kjetil Rekdal.

Nå nettopp







– Når du ikke melder noe utad om hvorfor, skaper det mange spørsmål og høy dramatikk. Det skaper en voldsom uro og et voldsomt press på Kjetil Rekdal som ikke visste noe som helst. Han har et behov for å kontakte sine nærmeste og forklare, sier Moen til VG.

Torsdag hadde han nylig snakket med Rekdal, som bare to dager før seriestart er fritatt fra sine oppgaver som hovedtrener i Start.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien direkte på Eurosport Player

Bakgrunn: Overrasket Rekdal fratatt treneransvaret i Start etter misnøye

Misfornøyd med prosessen

Selv sier Rekdal i en pressemelding at personalsaken kom som «lyn fra klar himmel».

– Han bekrefter at det kom overraskende på, sier Moen, og forteller at Rekdal hadde et møte med styreleder Christopher Langeland i formiddag hvor han ble «orientert om at klubben har suspendert ham, uten at de brukte det ordet».

Moen sier videre at Rekdal vil skaffe seg advokat, og at treneren er innkalt til et drøftelsesmøte i morgen, fredag.

– Et slikt møte må gjennomføres dersom en arbeidsgiver ønsker å si opp eller avskjedige en ansatt.

OVERRASKET: Rekdal sier at det frem til i dag var ukjent for han at det skulle eksistere en ”pågående personalsak” mot han. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Denne prosessen reagerer Moen på.

– Det hadde vært så mye bedre for saken hvis Rekdal sammen med en advokat hadde fått møte klubbens ledelse i et reelt drøftelsesmøte, og bli forelagt det klubben har. Så for oss ble det feil rekkefølge, sier Moen.

Starts styreleder Christopher Langeland er forelagt kritikken.

– Vi har opprettet en personalsak mot Kjetil Rekdal i dag. Vi er helt trygge på at det var den riktige beslutningen. Så ønsker vi ikke å kommentere noe mer rundt den, sier han.

– Hvordan reagerer du på kritikken mot prosessen fra Teddy Moen og Kjetil Rekdal?

– Som sagt har vi opprettet en personalsak mot Kjetil Rekdal i dag. Vi er helt trygge på at det var den riktige beslutningen. Så ønsker vi ikke å kommentere noe mer rundt den.

– Hvordan blir saksgangen videre nå?

– I personalsaker er det viktig at vi opptrer så ryddig som mulig. Det gjør vi nå. Utover det er det ingen andre kommentarer å gi, sier Langeland.

STYRELEDER: Christopher Langeland uttaler seg på vegne av Start. Foto: NTB scanpix

– Trist for Norsk fotball

Som interesseorganisasjon synes trenerforeningen at situasjonen er trist.

– Det er trist og det er kjedelig at en trenerkollega er fritatt fra arbeidsplikten, og det er ikke bra for norsk fotball at man igjen opplever at en klubb velger å «kvitte» seg med en trener, og jeg sier det i anførselstegn, fordi han ikke offentlig er avskjediget, men det virker som Rekdals tid i Start snart er over.

les også Denne effekten har trenersparkingene i Eliteserien gitt

– Hva mener du med igjen?

– Det er en viss praksis at trenere i toppfotballen blir «sparket», som er den populære termen, før kontrakten utløper. Noen vil hevde det er en del av bransjen, men hver gang det skjer er det trist. Det setter prosessen i klubbene tilbake og skader fotballens omdømme. Det er klart at for Start som har den historikken de har, er det uheldig for klubben at de igjen må gå gjennom et trenerskifte. Det er ikke bra med tanke på forutsigbarhet, stabilitet og muligheten for god sportslig fremgang, sier Moen.

Kjetil Rekdal signerte en kontrakt frem til 2020 med Start i juni i fjor. Det skjedde kort tid etter at Mark Dempsey mistet jobben etter dårlige resultater den første delen av sesongen. Start var nær på å berge plassen, men det endte med nedrykk i den siste runden.

Publisert: 28.03.19 kl. 12:50