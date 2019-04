Historien taler mot mer Solskjær-hjelp

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United fikk hjelp av Everton søndag. Kan West Ham gjøre det samme mandag? Statistikken taler definitivt imot det.

Chelsea – en av Uniteds tre rivaler om de to siste Champions League-plassene – får besøk av West Ham. Og det er altså mandag.

Ukedagen er vesentlig, for Chelsea har nemlig ikke tapt en mandagskamp i ligaen på mer enn 24 år (nærmere bestemt julen 1994 da Manchester United vant 3–2). Det er det eneste mandagstapet Chelsea har på 20 kamper i Premier League -æraen.

Evertons seier over Arsenal var til god hjelp for Uniteds Solskjær – og desto mer bekymringsverdig for Arsenal-supporterne.

Chelsea ligger i øyeblikket på 5. plass, plassen foran United, og det skiller to poeng mellom lagene.

West Ham ligger i omtrent samme «område» på tabellen som Everton, og som Everton håper de på plass i Europa League.

* Om Chelsea vinner, går de forbi de to andre London-lagene og er plutselig nummer tre, med bare Liverpool og Manchester City foran seg.

* Om Chelsea taper, kan de bli passert av Manchester United bakfra, og mulighetene for Champions League blir mindre (selv om Chelsea også har muligheten «bakveien» gjennom Europa League).

Det går mye rykter om spillerlogistikken – som det heter så vakkert – i Chelsea om dagen. I løpet av helgen har ulike britiske mediene vært fylt med rykter som:

* Robert Lewandowski kan være på vei fra Bayern München. Men er den 30 år gamle polakken verdt å bruke 785 mill. kroner på? Ikke alle er så sikre på det.

* Men det kan også bli mye på «inn»-siden av kontoen om Eden Hazard (28) skulle bli solgt til Real Madrid for 1,1 milliarder kroner.

* Olivier Giroud (32) har en kontrakt som går ut nå til sommeren. Men det er en mulig opsjon på ett år til, og den vil trolig Chelsea benytte seg av.

* Chelsea skal også være interessert i Alexander Isak (19), svensken i Borussia Dortmund.

West Ham har grunn til å være bekymret for mer enn Chelseas «mandagsform». Faktum er nemlig at Chelsea har vunnet ni av sine 11 siste hjemmekamper i alle turneringer. Men som vi husker ble det tap mot Manchester United i FA-cupen.

Motstander West Ham skal prøve å reise seg etter hjemmetapet mot Everton. Marko Arnautovic har fått mye pepper fra fansen, men manager Manuel Pellegrini forsvarer østerrikeren – til tross for alt fjaset rundt en mulig overgang til Kina tidligere i vinter. Da han ble byttet ut mot Everton, slang med leppen mot en publikummer som tydeligvis hadde kommet med en melding han ikke likte.

VG-TIPS:

Begge lag scorer. Det er fair å melde at sesongen ikke har gått helt på skinner for Chelsea-boss Maurizio Sarri. Høsten var stort sett godkjent den. Men i vinter kom Vest-London-laget ut av vinnersporet litt for ofte. Vi tenker på for eksempel 0–4 for Bournemouth og 0–6 for Man. City. Det svir, altså. Den siste uken har laget pyntet på resultatlisten noe med en heldig bortetriumf over Cardiff (2–1) og en solid 3-0-hjemmeseier over et mulig FA-cupfokusert Brighton. I den sistnevnte matchen startet laget med Kanté (mb) og Hazard (a). Og unggutter som Loftus-Cheek (mb) og Hudson-Odoi (a) fikk endelig muligheten fra start. Men med bare tre dager til Europa League-kvartfinale og bortekamp mot Slavia Praha er vi spent på om det skjer igjen. West Ham er veldig hit og dit i formen. Noen gode hjemmekamper har det vært. Men borte har laget bare sikret ett poeng og scoret én gang på seks seneste. Med så vekslende resultater over tid kan det ha noe med mangel på vinnermentalitet. På en god dag er Chelsea robuste nok til å vinne her. Men 1,33 er litt for slapt mot et West Ham-lag som må skjerpe seg.

Oddsen er 1,70, og du må levere innen kl. 20.55. Kampen kan du se på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 08.04.19 kl. 12:22

