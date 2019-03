OPPGITT: RBKs stopperduo Even Hovland (t.v.) og Tore Reginiussen måtte se eget lag slippe inn to i Bodø. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

RBK rundspilt av Glimt: – Kunne ha vunnet med mer

ASPMYRA (VG) (Bodø/Glimt-Rosenborg 2–0) Glimt styrte, skapte sjansene og scoret målene. Seriestarten ble ille for Rosenborg. Arild Østbø reddet seriemesterne fra et større tap.

– Fantastisk, fantastisk. Vi gjorde en veldig god kamp og kunne ha vunnet med mer, sa Glimts andre målscorer Amor Layouni til Eurosport Norge, og får støtte av kanalens kommentator, Tor Ole Skullerud.

– Det kunne blitt grisete for Rosenborg.

Den nye RBK-treneren Erik Horneland overrasket med å kjøre Nicklas Bendtner fra start. Men dansken var ikke i nærheten av å løfte Rosenborg etter sin vanskelig sesongoppkjøring.

I stedet styrte Patrick Berg og Glimt kampen fra start inntil playmakeren forsvant ut med en vond skulder etter halvtimen. Erstatteren Morten Ågnes Konradsen kunne ikke markert seg bedre.

22-åringen hadde bare vært på banen i ni minutter da det smalt. Spilleren som ble sendt hjem igjen fra Rosenborg traff perfekt fra 23 meter med høyrefoten.

Ballen gikk via fingertuppene til RBK-keeper Arild Østbø og snek seg inn oppe i det høyre hjørnet.

– Sleiv, smilte målscoreren til Eurosport Norge i pausen.

arrow-right expand-left 1–0: Arild Østbø rekker ikke frem på scoringen til Morten Ågnes Konradsen. Håkon Evjen og Birger Meling kunne konstatere at RBK har fått en svak start på sesongen.

Mens Mike Jensen ikke ville snakke med kanalen. Han ville heller diskutere med dommer Tom Harald Hagen.

En halvtime tidligere lå den vikarierende RBK-målvakten oppe i samme hjørnet og avverget frisparkforsøket til Patrick Berg. André Hansen var ikke med til Nord-Norge på grunn av private årsaker.

Bodø/Glimt skapte mest mot et engstelig Rosenborg før pause. Seriemesterne skapte knapt en sjanse de første 45.

– Vi er for engstelige på ball, varslet trener Erik Horneland før 2. omgang.

Rosenborg tok over initiativet i takt med at snøbygene og vinden økte etter pause. Alexander Søderlund fikk en scoring annullert for offside tidlig, mens RBK-spissen headet over da han ble servert godt av David Akintola rett etterpå.

Bodø/Glimt har hatt en svært god vinter med syv strake seire og 36 mål i treningskampene. Og etter nesten en time smalt det igjen fra nordlendingene.

Nicklas Bendtner mistet ballen og Glimt stormet i angrep. Ballen gikk fra Håkon Evjen til Geir André Herrem og videre til Amor Layouni som var på fullt firsprang inn i feltet.

Med Vegar Eggen Hedenstad i ryggen satte svensken inn 2–0 med yttersiden med foten. Det var RBK-fotball på det mest klassiske. Utført av Glimt.

Layouni fikk en ny kjempesjanse rett etterpå. Men da reddet Østbø Rosenborg fra ydmykelsen. Horneland plukket så av både Bendtner og Akintola.

Dermed kom Gjermund Aasen i den offensive midtbanerollen nesten alle trodde han skulle ha fra start. Men det hjalp ikke at Rosenborg hadde ballen. Bakerst sto Glimt-keeper Ricardo Friedrich godt og Bodø/Glimt skapte like mye da de fikk sjansen på kontringer.

Østbø vartet opp med en ny god redning da Håkon Evjen glimrende ble spilt gjennom av Ulrik Saltnes på slutten. Før innbytter Jens Petter Hauge fikk eventyrlig sjanse på overtid. Men Østbø reddet igjen.

Publisert: 31.03.19 kl. 21:52