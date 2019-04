GODE BUSSER: Jürgen Klopp og Pep Guardiola er managere for de to tetlagene. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

City og Liverpool på vei til å bli tidenes tetduo

Uansett hvem av dem som tar gullet: Manchester City og Liverpool er på stø kurs til å bli tidenes tetduo i den engelske ligaen.

Hvis begge får full pott i resten av kampene, ender City på 98 og Liverpool på 97 poeng, til sammen 195.

Det er hele ti poeng mer enn rekorden til nå, 185 fra 1971 med Arsenal og Leeds (omregnet etter dagens poengberegning).

For 14 år siden, i 2004–2005, fikk Chelsea 95 poeng under José Mourinho, som snakket om at det var en «utrolig rekord». I 2019 ville 95 poeng kanskje bare holde til 3. plass.

185 poeng til Arsenal/Leeds er altså tidenes tetduo til nå, fulgt av 181 poeng til Manchester City /Manchester United i 2017–18. Men i fjor vant altså City med 100 poeng, mens United fikk 81.

Liverpool har fire kamper igjen. Pep Guardiolas City har fem matcher igjen og kan maksimalt få 98. Lørdag er det nytt møte med Tottenham, som vant en fantastisk Champions League-kvartfinale mellom de to i midtuken.

– Jeg tror denne kampen blir like intens som den vi hadde her om dagen, sa Guardiola på pressekonferansen sin fredag.

– Hvis du ikke tror det gjør vondt, så tar du feil, men vi må leve med det, sier City-manageren om den høyst dramatiske avgjørelsen på kampen.

Guardiola mener at spillerne hans gjorde en «utrolig forestilling» selv om de tapte.

Manchester City må vinne for å holde tritt med Liverpool i gullkampen, og Tottenham bør også vinne, om de skal sikre seg topp 4-plass. Både Arsenal og Chelsea møter denne helgen lag som ligger et godt stykke ned på tabellen, derfor risikerer Tottenham å ramle utenfor topp 4 etter denne ligarunden om de skulle tape.

VG-tips:

* Pause. For en fotballfest onsdagskvelden ble med disse lagene i aksjon i Champions League-kvartfinalen (4-3-hjemmeseier).

* Gitt at begge lag har noe å spille for i ligaen og onsdagens syvmålskamp er det et alternativ å spille på begge lag scorer til 1,70 i odds. Dukker det opp et målspill på Raheem Sterling - og han får spille - er vi interesserte i hva den oddsen blir.

* Men det kan også hende at begge lag har fått en slik utladning at lørdagens tidligkamp blir et aldri så lite antiklimaks. Tottenham har sine skader på Dier (mb), Sissoko (mb) og Kane (a), og må justere i forhold til det. Citys gode hjemmeflyt i Premier League taler for seg - 16-0-1 og 55-12 i mål. Og et ønske om en form for revansj er forståelig.

Oddsen er 1,70. Du må spille før kl. 13.25. Kampen går på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 20.04.19 kl. 06:38

