Disse spiller U20-VM for Norge

Erling Braut Haaland (19) er blant de 21 spillerne som skal representere Norge under U20-VM i Polen fra 23. mai.

Red Bull Salzburgs Erling Braut Haaland er blant de 21 spillerne som er tatt ut. I tillegg har Stabæks Emil Bohinen spilt seg inn i troppen som reiser til Polen 18. mai.

Av spillerne som var med i G19-EM forrige sommer, er 14 av spillerne fremdeles med i troppen til U20-VM. Syv nye spillere har spilt seg inn i troppen.

17 av spillerne i troppen spiller i norske klubber, mens de fire resterende spiller i utlandet.

Det er tredje gang i historien at et norsk landslag kvalifiserer seg til og deltar i et U20-VM. Forrige gang var i 1993.

Allerede 11. april tok landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen ut åtte av de 21 spillerne til troppen: Julian Faye Lund, Nico Mickelson, Håkon Evjen, Hugo Vetlesen, Tobias Børkeeiet, Ola Brynhildsen, Jens Petter Hauge og Kristian Thorstvedt.

VM-troppen samles i Warsawa 18. mai.

Slik spilles U20-VM 24. mai: Uruguay - Norge 27. mai: Norge - New Zealand 30. mai: Norge - Honduras 2. - 3. juni: 1/8-delsfinale 7. - 8.juni: Kvartfinale 11. juni: Semifinale 15. juni: Finale Vis mer vg-expand-down

U20-VM 2019 arrangeres i Polen i perioden 23. mai - 15. juni. Norge møter Uruguay, New Zealand og Honduras i gruppespillet.

24 nasjoner deltar i mesterskapet. Norge er én av fem europeiske nasjoner som deltar i VM.

Dette er hele troppen:

Julian Faye Lund, Mjøndalen

Markus Olsen Pettersen, Nest-Sotra

Erik Arnebrott, Viking

Nico Mickelson, Strømsgodset

Håkon Evjen, Bodø/Glimt

Hugo Vetlesen, Stabæk

Tobias Børkeeiet, Stabæk

Ola Brynhildsen, Stabæk

Jens Petter Hauge, Bodø/Glimt

Kristian Thorstvedt, Viking

Christian Borchgrevink, Notodden

John Kitolano, Wolverhampton

Lars Ranger, Ull/Kisa

Leo Østigård Skiri, Brighton

Adnan Hadzic, Start

Emil Bohinen, Stabæk

Eman Markovic, HŠK Zrinjski Mostar

Ulrik Fredriksen, Sogndal

Tobias Svendsen, Sandefjord

Erling Braut Haaland, Red Bull Salzburg

Tobias Christensen, Start

Publisert: 30.04.19 kl. 15:53