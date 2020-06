TENKER: Tore Reginiussen vurderer å forlenge karrieren – på grunn av et eventuelt EM-sluttspill neste sommer. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Corona gjør at Reginiussen vurderer karriere-forlengelse

TRONDHEIM (VG) Rosenborg-stopper Tore Reginiussen (34) hadde bestemt seg for å legge opp etter 2020-sesongen. Men flyttingen av fotball-EM kan endre på de planene.

Nå nettopp

– Jeg er blitt litt usikker, smiler jernmannen i Rosenborg-forsvaret der vi sitter foran et folketomt Scandic Lerkendal i solskinnet. Reginiussen har akkurat fullført nok en Rosenborg-trening, og klok av «skade» har han tatt en ispose på den ene ankelen sin.

For 10 år siden hadde han neppe tatt seg bryet. Men alle skadene, og studiene for å utdanne seg til å bli fysioterapeut, har endret Reginiussens forhold til kroppen, skader og forholdsregler. Torsdag kveld møter han og Rosenborg formlaget Bodø/Glimt på Lerkendal.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Tore Reginiussen var Norges største stoppertalent – en gang. Han debuterte, som makker til Brede Paulsen Hangeland, på A-landslaget allerede i mars 2008. Da var han 21 år. Mer enn 12 år senere har han så vidt kommet seg forbi stadiet der «gullklokka» var et mål.

– Det var nesten komisk, at jeg brukte så langt tid på å få gullklokka. Jeg sa det i talen min også, at dette måtte være verdensrekord, sier Tore Reginiussen – og smiler med sine 29 landskamper.

Han har, med årene, lært å se seg selv og karrieren sin litt mer utenfra. Og nå må han ta en ny debatt med seg selv – og familien. På grunn av den situasjonen som plutselig oppsto i vinter og vår.

– Jeg jobbet for å være så klar jeg kunne for å være aktuell til playoff mot Serbia. For jeg så tidlig at akkurat dette landslaget kunne klare å nå et sluttspill, som egentlig er det eneste jeg ikke har oppnådd. Målet var å avslutte karrieren med et EM-sluttspill – og seriegull med Rosenborg i 2020. Men så ble alt annerledes, sier Reginiussen.

TENKER FREMOVER: Tore Reginiussen har noen vanskelige avgjørelser han må ta det neste halve året: Fortsette – eller gi seg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Hva har dette gjort med tankene dine?

– Planen var at avskjeden skulle kommet i 2020. Men så har jeg ikke lyst til å avslutte en 15 år lang karriere foran 200 tilskuere heller. Det blir for trist. Og det er krevende å spille foran tomme tribuner. Det er sannheten, det er en mental utfordring for mange av oss.

– Fortsetter du da?

– At EM er utsatt gjør definitivt valget vanskeligere enn det skulle være. Jeg må nesten bare se an. Er jeg aktuell til playoff til høsten, og Norge kommer til EM. Jeg har jo lyst til å ha med meg det.

– Så da fortsetter du?

– Jeg må ta den avgjørelsen på et senere tidspunkt.

TRENER GODT: Tore Reginiussen på Rosenborg-trening før møtet med Molde. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det er fem år siden Tore Reginiussen startet på en tre år lang fysioterapi-utdannelse. Han er nå snart ferdig med år to.

– Det er nesten så du ikke kan skrive det – at det har tatt så lang tid, men all reisingen har gjort at tiden ikke har strukket til. Det første året, i 2015, fikk jeg en flying start siden jeg hadde røket akilles og fikk fulgt de fleste forelesningene. Men siden har det gått tregere, men dette må prioriteres nå, det samme må ungene. Jeg har tillatt meg selv et egoistisk liv i mange år, for å dyrke fotballen.

– Kan du gjøre mye hjemmefra?

– For å få eksamen må du være til stede på 80 prosent av den praktiske undervisningen.

– Hvorfor fysioterapi?

– Det har alltid interessert meg. Faren min er manualterapeut, min yngste bror, min onkel driver en klinikk i Alta. Så det er ikke så rart at jeg også går den veien.

– Interessen for kroppen har kanskje hjulpet karrieren din også?

– Det å skjønne mer om kroppen, det er en kjempefordel. Husk at flere av mine beste år på fotballbanen har vært rundt og etter 30-årsalderen. Og det er ingen selvfølge. Den isposen jeg har på her nå, selv om jeg bare er litt sår, hadde jeg neppe hatt på for mange år siden. Jeg har også fått et mye mer avslappet forhold til skader med årene. Og jeg spiller i den klubben jeg vil være i, det er ikke noe stress. Her er jeg til klubben eller jeg sier at nok er nok.

Drømmelaget Her er Tore Reginiussens beste medspillere – på klubblag, i 4–3–3. Han velger selv å spille. Keeper: André Hansen, Rosenborg Høyreback: Tom Høgli, Tromsø Midtstopper: Miika Koppinen, Tromsø Midtstopper: Tore Reginiussen Venstreback: Birger Meling, Rosenborg Midtbane: Mike Jensen, Rosenborg Midtbane: Ole Kristian Selnæs, Rosenborg Midtbane: Fredrik Midtsjø, Rosenborg Angrep: Pål André Helland, Rosenborg Angrep: Sigurd Rushfeldt, Tromsø Angrep: Morten Gamst Pedersen, Tromsø Banken: Sead Ramovic (TIL), Jonas Svensson (RBK), Stefan Strandberg (RBK), Mads Reginiussen (Alta), Steffen Iversen (RBK). Vis mer

I 2009 fikk Tore Reginiussen sjansen i tyske Schalke 04, der spillere som Ivan Rakitic og Manuel Neuer var viktige brikker. Men skader, og andre årsaker, gjorde at han ikke fikk mange sjanser.

– Burde du vært mer tålmodig, gjort ting annerledes når den sjansen kom?

Han tenker.

– Ja. Til syvende og sist er min konklusjon at jeg ble for forsiktig. Jeg vil ikke skylde på skader. Du må være tøff, enda tøffere enn du tror du må være. Og du må ikke vise tegn på svakhet. Skulle jeg gjort det om igjen, så ville jeg gjort alt dette.

Tore Reginiussen har to barn, en på syv og en på snart fire år. Det er disse som skal prioriteres i årene som kommer. Han sier han har fulgt dem opp, men at han også har slitt med dårlig samvittighet.

– Det går stort sett fint. Men skuffelsen – når de ser og hører at jeg skal ut og reise igjen ... den er der. Ungene skal følges opp i større grad i tiden som kommer, sier Tore Reginiussen – før han reiser seg og sier at han skal hjem til ungene.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay.

Publisert: 25.06.20 kl. 13:43

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 2 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 3 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 4 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 5 Stabæk 3 1 2 0 4 – 2 2 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser