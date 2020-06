STARTER IGJEN: Både Real Madrid-sjef Zinedine Zidane og Barcelonas Lionel Messi, her i kamp med Real Madrids Thibault Cortois, får helt spesielle omgivelser når La Liga starter igjen. Foto: NTB SCANPIX

Real Madrid må spille på B-lagsbanen - Barca uten 99.000 tilskuere

Real Madrid jager Barcelona i kampen om gullet. Er det en ulempe at de skal spille resten av sesongen på den lille B-lagsbanen? Eller er det enda verre for Barcelona, som skal på Europas største stadion uten en tilskuer?

For nordmenn er Alfredo Di Stefano stadion, med en tilskuerkapasitet på 6000, godt kjent, etter som Martin Ødegaard spilte der for Real Madrids B-lag, Castilla.

Nå skal også A-laget spille der når La Liga starter opp igjen etter corona-krisen, fordi det er en svær oppussing på gang på Santiago Bernabéu.

Det er fortsatt ikke klart om det kan bli åpnet opp for publikum i sesongavslutningen, men Real Madrid har bestemt seg for at de uansett ikke skal tilbake til sin faste arena Santiago Bernabéu før neste sesong starter opp. Arbeidene der vil pågå for fullt.

Samtidig skal altså konkurrenten om seriegullet, Barcelona, prøve å mobilisere foran et tomt Camp Nou, som normalt sett tar drøyt 99.000 mennesker og er Europas største stadion.

Spania er blant landene som har vært hardest rammet av corona-krisen, men det åpnes etter hvert gradvis opp. Nå blir det altså fotball i La Liga - men for tomme tribuner i første omgang. Ryktene sier at det etter hvert blir mulig å bruke 30 prosent av tribunekapasiteten.

Real Madrid-ledelsen har bestemt at de uansett ikke kommer til å slippe tilskuere inn på Alfredo di Stefano-arenaen - selv om de skulle få lov, skriver Marca.

– Real Madrid kommer uansett til å avslutte sesongen bak lukkede dører, skriver avisen.

Meningen er at publikum skal slippe til på Santiago Bernabéu i september-oktober, men det er uvisst om hele tribunen kan bli brukt fra start - eller om det blir bare deler av den.

Hele oppgraderingen av Santiago Bernabéu, som startet i 2018, vil totalt koste 5,7 milliarder kroner, ifølge The Architect’s Newspaper. Tilskuerkapasiteten blir 81.043, den får et moderne tak, og arenaen får også butikker, restaurant og hotell, heter det.

– Jeg har savnet dette stedet, sa Lionel Messi da han kom til Camp Nou for første gang på tre måneder.

Så er spørsmålet hvordan han vil like å spille foran et tomt Camp Nou.

To poeng skiller Barcelona og Real Madrid foran de 11 avsluttende kampene. Disse to er i en klasse for seg - med Barca i teten.

Torsdagens byderby mellom Sevilla og Real Betis markerer slutten på 93 dager uten La Liga-fotball - og starten på fem ukers avslutning av serien.

VG-tips: Hjemmeseier

Sevilla er på tredjeplass, og kjemper om å sikre seg Champions League-spill for enste sesong.

Real Betis er nede på en noe skuffende 12.plass, og har åtte poengs margin til nedrykk. Akkurat det tror vi de skal klare å unngå. Men vi nevner at laget vant bare én av syv siste matcher før det ble satt strek i mars.

Form gjelder rett nok ikke så mye når det er første kamp på tre måneder. Men Sevilla var i farta med 3–3–1-fasit på sine syv siste ligamatcher. Vertene har kun blitt påført to hjemmetap denne sesongen.

Vrient å vite hvor man har lagene, men vårt forslag er hjemmeseier til 1,80 i odds. Spillestopp er kl. 21.55 og TV2 Sport 1 sender kampen.

Publisert: 11.06.20 kl. 18:05

