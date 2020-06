Marcelo knelte etter scoring da Real Madrid slo Eibar

(Real Madrid – Eibar 3–1) Den populære venstrebacken Marcelo gikk ned på kne med knyttet neve etter å ha banket inn mål for Real Madrid.

Det kan vanskelig tolkes som noe annet enn hyllest til «Black Lives Matter»-bevegelsen. De siste ukene har det vært demonstrasjoner over store deler av den vestlige verden, etter at afrikansk-amerikanske George Floyd (46) mistet livet i en brutal politipågripelse den 25. mai i Minneapolis.

Marcelo la på til 3–0 med en kontant avslutning, gikk ned på kne, knyttet neven og så i bakken. Knelingen er blitt symbolsk etter at NFL-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på kne under nasjonalsangen til støtte for rettighetene til USAs afrikansk-amerikanske befolkning, og er blusset opp igjen i kjølvannet fra Floyd-demonstrasjonene.

Idretten har opplevd flere markeringer for denne bevegelsen, helt fra den sagnomsuste «Black Power»-markeringen under sommer-OL i 1968:

BLACK POWER: Tommie Smith og John Carlos markerer etter sin gull- og bronsemedalje på 200 meter i sommer-OL i Mexico 1968. Dette er regnet som en av de mest innflytelsesrike politiske markeringene i OLs historie. Australias Peter Norman til venstre. Foto: AP

Backen er ikke alene om å ha vist sin støtte til bevegelsen den siste tiden. Jadon Sancho fikk gult kort da han hedret George Floyd i Dortmunds kamp mot Paderborn, mens drammensgutten Tokmac Nguen fikk kjeft for en lignende markering for sitt ungarske Ferencváros.

Han er heller ikke alene om å ha en sterk feiring i Spania i dag. Tidligere søndag dediserte Atlético Madrid-spiller Diego Costa sin scoring til sin opererte lagkamerat Virginia Torrecilla.

Marcelos mål var Real Madrids tredje. De måtte vinne for å svare Barcelonas 4–0-utfordring i tittelkampen, og før fem minutter var spilt, hadde Toni Kroos lempet ballen opp i krysset etter litt klabb og babb i feltet.

POLITISK MARKERING: Marcelo gikk ned på kne etter å ha scoret 3–0-målet for Real Madrid. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Sergio Ramos brøt et angrep etter en snau halvtime, og Eden Hazard viste gode internpolitiske evner da han uselvisk spilte tilbake til sin kaptein – som enkelt styrte ballen i det åpne målet.

Eibar skapte spenning med et flipperspill-mål i andre omgang, men klarte aldri å true Real Madrids seier.

Men det var Marcelos markering som ble den store snakkisen fra Stadio Alfredo di Stefano, og Real Madrid viste at de ikke har noen plan om å gi Barcelona ligatittelen uten kamp. Avstanden holder seg på to poeng i katalanernes favør.

