1–0: Stabæk tok ledelsen på denne dødballen to minutter ut i oppgjøret mot Odd. Foto: Skjermdump fra Budstikkas TV-sending

Stabæk-seier mot Odd i siste test før seriestart

BEKKESTUA (VG) (Stabæk-Odd 2–0) Scoringer av Kosuke Kinoshita (25) og Mats Solheim (32) mot Odd gir Stabæk-leiren selvtillit før serieåpningen.

Nå nettopp

To minutter etter at dommer Espen Eskås hadde satt i gang treningskampen i sommersolen på Nadderud stadion, stanget Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen et innoverskrudd frispark fra Romain Gall mot mål.

Foran hanskene på Odd-keeper Sondre Rossbach kom Tokyo-fødte Kinoshita snikende og satte inn 1–0. Første omgang var for øvrig relativt jevnspilt – men syv minutter etter pause utnyttet Stabæk en ny dødball-mulighet.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Emil Bohinen løftet ballen fra hjørneflagget - mot baksiden av feltet. Der strakk Hugo Vetlesen vristen og fyrte av en markkryper mot mål. Rett foran Rossbach sto denne gang høyre back Solheim og styrte inn 2–0 fra kloss hold.

Odd uten Børven

Torgeir Børven sto over oppgjøret med en sår lyske. Odd måtte også klare seg uten midtbanemannen Vebjørn Hoff, som sliter med en ankelskade.

For Stabæks del manglet Luc Kassi, uten at det fikk noen nevneverdig betydning. Spesielt i første halvdel av annen omgang dominerte Emil Bohinen og Tortol Lumanza sentralt i banen for blåtrøyene.

Et lyspunkt for Odd var innhoppet til 18-åringen Joshua Kitolano, som viste tegn på god form og stor løpskraft på midtbanen til trener Jan Frode Nornes’ menn.

Kitolano var også nær en målgivende pasning da han slet seg fri fra Stabæk-nyervervelsen Kornelius Normann Hansen og spilte gjennom Elbasan Rashani midtveis i annen omgang, men sistnevntes skudd traff stolpen.

Dermed står Odd med én seier og to tap på tre treningskamper etter oppstarten fra corona-pausen. Stabæk tapte på sin side forrige uke 1–0 mot Strømsgodset og tok sin første seier i samme periode tirsdag kveld.

Neste tirsdag tar Stabæk imot Mjøndalen i eliteserieåpningen, mens Sandefjord kommer til Skien og kamp mot Odd.

Slik startet lagene

Stabæk (4-2-3-1): Sandberg – Solheim, Amankwah, Hanche-Olsen, Vogt – Bohinen, Lumanza – Edvardsen, Vetlesen, Gall – Kinoshita.

Odd (4-3-3): Rossbach – Ruud, Semb Berge, Hagen, Risa – Kaasa, Bjørtuft, Nordkvelle – Kachi, Lauritsen, Rashani.

Publisert: 09.06.20 kl. 19:47

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser