Solheim-scoring i Stabæk-seier mot Odd: – Et «van Nistelrooy-mål»

BEKKESTUA (VG) (Stabæk-Odd 2–0) Scoringer av Kosuke Kinoshita (25) og Mats Solheim (32) mot Odd gir Stabæk-leiren selvtillit før serieåpningen.

To minutter etter at dommer Espen Eskås hadde satt i gang treningskampen i sommersolen på Nadderud stadion, stanget Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen et innoverskrudd frispark fra Romain Gall mot mål.

Foran hanskene på Odd-keeper Sondre Rossbach kom Tokyo-fødte Kinoshita snikende og satte inn 1–0. Første omgang var for øvrig relativt jevnspilt – men syv minutter etter pause utnyttet Stabæk en ny dødball-mulighet.

Emil Bohinen løftet ballen fra hjørneflagget - mot baksiden av feltet. Der strakk Hugo Vetlesen vristen og fyrte av en markkryper mot mål. Rett foran Rossbach sto denne gang høyre back Solheim og styrte inn 2–0 fra kloss hold.

– Det var et «van Nistelrooy-mål». Like bra teknikk også, ler Solheim i samtale med VG etter matchen.

Odd uten Børven

Torgeir Børven sto over oppgjøret med en sår lyske. Odd måtte også klare seg uten midtbanemannen Vebjørn Hoff, som sliter med en ankelskade.

For Stabæks del manglet Luc Kassi, uten at det fikk noen nevneverdig betydning. Spesielt i første halvdel av annen omgang dominerte Emil Bohinen og Tortol Lumanza sentralt i banen for blåtrøyene.

Et lyspunkt for Odd var innhoppet til 18-åringen Joshua Kitolano, som viste tegn på god form og stor løpskraft på midtbanen til trener Jan Frode Nornes’ menn.

Håper på Børven-forlengelse

Kitolano var også nær en målgivende pasning da han slet seg fri fra Stabæk-nyervervelsen Kornelius Normann Hansen og spilte gjennom Elbasan Rashani midtveis i annen omgang, men sistnevntes skudd traff stolpen.

– Det var en grei gjennomkjøring. Det var forholdsvis jevnt i førsteomgangen. Vi kommer mye frem på siste tredje del, men skaper ikke noe som helst. Stabæk scorer to dødballmål. Det er for enkelt, men enkelt å rette på. I andre omgang syns jeg vi er klart bedre enn dem. Totalt sett er jeg fornøyd med matchen, men det er fortsatt en del å gå på, sier Odd-trener Nornes til VG.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen nå kort tid før seriestart?

– Det er mange ubesvarte spørsmål. Jeg tror de fleste lag og trenere kjenner på usikkerhet etter som det ikke har vært viktige kamper på lang, lang tid. Du ser i dag at det mangler litt på rytme, timing og samhandling. Men sånn er det for alle lag. Vi må jobbe med det inn mot neste uke. Så tror jeg vi skal være klar.

– Børven og Hoff var ute. Får du de klar til seriestart?

– Jeg valgte å spare begge i dag. Børven har en kjenning i lysken, men det er ikke noen fare med tanke på seriestart. Vebjørn Hoff blir også mest sannsynlig klar, sier Nornes.

– Børvens kontrakt går ut 1. juli. Hva kan du si om fremtiden hans?

– Jeg håper fremtiden hans blir i Odd, men det er ingenting som er avklart. Klubben er i dialog med ham. Døren er fortsatt åpen, og så lenge den er det, håper og tror vi det skal gå greit.

Amankwah ser oppover

Dermed står Odd med én seier og to tap på tre treningskamper etter oppstarten fra corona-pausen. Stabæk tapte på sin side forrige uke 1–0 mot Strømsgodset og tok sin første seier i samme periode tirsdag kveld.

Neste tirsdag tar Stabæk imot Mjøndalen i eliteserieåpningen, mens Sandefjord kommer til Skien og kamp mot Odd.

Stabæk-stopper Yaw Amankwah ser lyst på sesongen som er i vente.

– Det var en helt OK gjennomkjøring for oss. Vi var enormt rustne mot Godset, men litt mindre rustne i dag. Det er litt vanskelig å vite hvor man står med tanke på form, men ikke kvalitet. Det er lenge siden vi har spilt kamper. Det er begge lagene preget av i dag. Det blir ikke den samme intensiteten, sier Amankwah til VG.

– Kvalitetsmessig. Hvor høyt ser du tabellmessig?

– Vi kom på 8. plass i fjor. Jeg syns helt klart at vi bør ha en ambisjon om en topp seks-plassering. Men det viktigste er det vi gjør på treningsfeltet hver dag.

Slik startet lagene

Stabæk (4-2-3-1): Sandberg – Solheim, Amankwah, Hanche-Olsen, Vogt – Bohinen, Lumanza – Edvardsen, Vetlesen, Gall – Kinoshita.

Odd (4-3-3): Rossbach – Ruud, Semb Berge, Hagen, Risa – Kaasa, Bjørtuft, Nordkvelle – Kachi, Lauritsen, Rashani.

Publisert: 09.06.20 kl. 19:47 Oppdatert: 09.06.20 kl. 20:31

