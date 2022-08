KLARE FOR DEN GJEVESTE KLUBBTURNERINGEN: Erling Braut Haaland her sammen med Robert Lewandowski under en vennskapskamp mellom Manchester City og Barcelona tidligere denne uken.

Haaland møter gamleklubben i Champions League – Barcelona i «dødens gruppe»

Årets Champions League får noen forrykende toppoppgjør allerede i gruppespillet. For Manchester Citys Erling Braut Haaland (22) blir det et gjensyn med gamleklubben Borussia Dortmund.

Det ble klart under trekningen av gruppespillet torsdag kveld.

Der havnet Manchester City sammen med spanske Sevilla, danske FC København og ett lag Erling Braut Haaland kjenner svært godt. Nemlig Borussia Dortmund, den tyske klubben Erling Braut Haaland spilte i fra 2020 og frem til i sommer da han ble solgt videre til Manchester City.

En annen stjernespiss må også belage seg på å møte en gammel kjenning. Robert Lewandowski forlot Bayern München i sommer til fordel for Barcelona. Nå møtes de to lagene i et dobbeltoppgjør denne høsten i gruppe C. I tillegg ble de trukket mot Inter Milan, fjorårets serietoer i Italia og som står med to strake seire i årets Serie A. Det er ingen tvil om at de tre lagene sammen med tsjekkiske Viktoria Plzeň utgjør «dødens gruppe» i årets Champions League.

Slik blir årets Champions League-grupper:

Gruppe A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers.

Gruppe B: Porto, Atletico Madrid, Leverkusen, Club Brügge.

Gruppe C: Bayern München, Barcelona, Inter Milan, Viktoria Plzen.

Gruppe D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marseille

Gruppe E: Milan, Chelsea, RB Salzburg, Dinamo Zagreb.

Gruppe F: Real Madrid, RB Leipzig, Sjakhtar Donetsk, Celtic.

Gruppe G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, FC København.

Gruppe H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa.

