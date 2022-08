Patrick Berg (24) vender hjem: Presentert som Bodø/Glimt-spiller

Patrick Berg (24) ble mottatt i Bodø som en helt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det føles som et riktig valg for meg nå. Jeg kjenner at jeg er så motivert som jeg aldri har vært før i karrieren. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og jeg gleder meg ufattelig mye til første treninga allerede i morgen, sier Patrick Berg til klubbens nettsider rett før han skal møte pressen til sin første pressekonferanse etter returen.

24-åringen landet i Bodø mandag kveld. TV 2 og Avisa Nordland har publisert bilder av midtbanespilleren i Nord-Norge, som ble tatt imot med pyro og bluss av hjemmefansen. Daglig leder Frode Thomassen kaller det «julaften» og sier Berg er en kulturarktitekt for deres miljø.

For det som etter all sannsynlighet blir ny norsk overgangsrekord tar Berg på seg den helgule drakten igjen. Han har signert en femårskontrakt med gamleklubben, bekrefter 24-åringen på pressekonferansen.

VG meldte søndag kveld at Bodø/Glimt vurderer å hente tilbake Marius Lode, Fredrik Bjørkan og Berg, som alle er på flyttefot før overgangsvinduet stenger idet august blir til september.

Bjørkan ble mandag lånt ut til Feyenoord i Nederland etter et heller mislykket første halvår i tyske Hertha Berlin, mens Lode er fristilt fra sin gamle klubb Schalke. Midtstopperen har tilbud både fra Bodø/Glimt og nederlandske Groningen.

Patrick Berg må derimot kjøpes ut av kontrakten med franske Lens. Ligue 1-klubben kjøpte landslagsspilleren for over 40 millioner kroner (4,4 millioner euro) i januar etter to råsterke sesonger og like mange seriegull for Bodø/Glimt.

Nylig betalte nordlandsklubben 26 millioner kroner for danske Albert Grønbæk. Etter det VG forstår, blir Patrick Berg dyrere.

24-åringen delte tidligere i sommer nyheten om at han venter barn med samboer Rikke Nielsen. Det betyr en ny generasjon i det som tradisjonelt har vært Norges beste fotballfamilie: Patricks far Ørjan var dominant i Rosenborgs storhetstid rundt årtusenskiftet, mens bestefar Harald «Dutte» Berg regnes som en av de beste spillerne i Norge gjennom tidene. Onklene Runar og Arild har også legendestatus i Bodø/Glimt.

Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterer Bergs klubbytte slik:

– Senest i går hadde jeg en lang samtale med Patrick. Han får jo spilt i Europa League om han velger Glimt, så kan det gå bra, det. Han er avhengig av regelmessig spilletid, og kanskje enda mer enn mange andre, fordi han er en spiller som holder spillet i gang, vurderer Solbakken overfor VG.