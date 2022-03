SNUDDE KAMPEN: Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen (t.v.) ble med på feiringen da Claudia Pina sendte Barcelona i føringen mot Real Madrid.

Graham Hansen slår tilbake etter netthets: − Er i hvert fall ingen feiging

Landslagsprofil Caroline Graham Hansen (27) får gjennomgå i sosiale medier og beskyldes for skuespill etter at hun skaffet Barcelona straffespark i Champions League-kvartfinalen mot Real Madrid tirsdag.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Falt enkelt.» «En million mennesker så ditt dårlige skuespill.» «Oscar-vinner.», er tre av Twitter-meldingene rettet mot Barcelonas norske høyreving, noen av dem anonyme.

«Det er ikke snakk om hat. Vi kritiserer spillere som gjør dumme ting som å filme og komme unna med det», skriver én annen på Twitter. Andre har tatt seg bryet med å manipulere bilder hvor den norske landslagsprofilen mottar Oscar-statuetten istedenfor trofeet hun fikk som banens beste.

Kommentarfeltene er fulle av kritikk mot Graham Hansen etter den første kvartfinalekampen i Champions League som katalanerne vant 2–1. 49 minutter var spilt da 27-åringen skaffet en straffe som Barcelona scoret på.

BARCA-STJERNE: Caroline Graham Hansen på Lerkendal i forbindelse med treningskampen mot Rosenborg på Lerkendal i fjor sommer. Barcelona vant 3–0.

Den norske landslagsstjernen tyr selv til Twitter for å forsvare seg.

– Hat så mye du vil på nettet. Jeg er i hvert fall ingen feiging. Jeg vil gjerne se hvor mange av dere som har mot til å fortelle meg det ansikt til ansikt. Støtt laget ditt, ikke hat andre, skriver Graham Hansen og hasjtagger med «soy cule», som betyr «jeg er Barcelona-fan».

Graham Hansen er tydelig irritert over at kritikere ikke står frem med fullt navn, men skjuler seg bak profiler.

Dommeren dømte ikke for forseelsen, men etter å ha studert TV-bildene valgte hun å blåse straffe til Barcelona. Kort tid etter gikk tastaturene varme rundt om.

Ekspertkommentator Lucy Ward, som kommenterte Champions League-kampen for DAZN, felte denne dommen etter å ha sett TV-bildene igjen og igjen.

– Det er ikke naturlig for Graham Hansen å falle slik. Det var ikke så mye kontakt. Barcelona trenger ingen hjelp for å slå noe lag i Europa. Det har de fått i kveld.

«Caro» får støtte av tidligere fotballspiller Ella Masar, kjæresten til Real Madrid-kaptein Babett Peter, og nåværende assistenttrener i Kansas City Current i amerikansk kvinnefotball.

– Jeg kunne ikke ha sagt det bedre selv. Hun spiller for Barcelona, men dette er bare fotball. Pust med nesen – og som hun sa – har du noe å si finner dere meg i Kansas City. Og det gjelder det dere måtta ha å si om henne også. «Caro» er familie og vil alltid være det, sier Masar, som spilte med Graham Hansen en periode i tyske Wolfsburg.

Masar gikk for noen dager siden ut og kritiserte Real Madrid for at ikke Champions League-kvartfinalen ble spilt på klubbens storstadion Santiago Bernabéu – og fikk selv gjennomgå i kommentarfeltet.