Sjokktap for Hegerbergs Lyon etter rødt kort

(Juventus-Lyon 2–1) En småforkjølet Ada Hegerberg (26) kom aldri på banen da Lyon snublet borte mot Juventus i Champions League.

26-åringen, som skal være aktuell for et landslagscomeback for Norge, var i troppen, men ifølge L´Equipe skal en forkjølelse være årsaken til at Lyon ikke tok noen sjanse på å bruke Hegerberg.

Lyon kunne trengt storscoreren med 56 mål på 56 Champions League-kamper i kveld. Det franske mesterlaget skapte mye, men effektiviteten foran Juventus-målet var så som så i den første kvartfinalen.

Det begynte riktig nok bra da Catarina Macario sendte Lyon i føringen med en heading allerede etter syv minutter. Resten av 1. omgang var stort sett enveiskjøring mot Juventus-målet, men uten at Lyon lyktes med sine avslutninger.

Forutsetningene endret seg etter vel en times spill. Da rotet Ellie Carpenter det til for seg selv. Som bakerste spiller mistet Lyon-spilleren kontrollen over ballen. Lisa Boattin snappet ballen og ble stoppet. Dommeren hentet det røde kortet i lommen og VAR-dommerne sa seg enig i avgjørelsen.

Superbytte

Med en spiller mer gikk Juventus rett i angrep, og Valentina Cernoia sendte i vei et skudd som traff krysset. I det 70. minutt måtte VAR i aksjon igjen etter at keeper Sarah Bouhaddi mistet ballen. Cristina Girelli sørget for utligningen, og målet ble stående.

Så spørs det om VAR-dommerne sjekket om ballen var ute før innlegget kom. Av reprisene kunne det se ut som om Lyon skulle hatt innkast - i stedet fikk de mål mot.

Da hadde Juventus fått troen. Manager Joe Montemurro gjorde flere bytter og traff særs godt på det siste da han slapp til Agnese Bonfantini etter 81. minutter.

Ett minutt senere scoret innbytteren etter å ha blitt satt opp av en annen innbytter, Arianna Caruso.

Dermed ble det en kveld for historiebøkene for Juventus i deres aller første kvartfinale i Champions League.

Lyon, som bare hadde tapt to av sine 40 siste Champions League-kamper før turen til Torino, nå må ha en seier hjemme i Frankrike torsdag i neste uke.