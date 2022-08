GLIR FORBI: Midtstopperen Isak Helstad Amundsen viste seg frem like mye offensivt som defensivt i tirsdagens kamp.

Bodø/Glimts stoppertalent hylles etter praktkamp – Knutsen kaller nivået hans «litt overraskende»

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Dinamo Zagreb 1–0) Fra fjerde- og femtevalg til stopperbauta i Bodø/Glimt: Isak Helstad Amundsen (22) roses opp i skyene etter Champions League-playoffen på Aspmyra.

– Umiddelbart kan jeg nevne nummer seks som en av de som skapte problemer for oss, sier Dinamo Zagreb-manager Ante Cacic på pressekonferansen etter kampslutt.

Den kroatiske sjefen var neppe den eneste som la merke til nummeret på ryggtavlen til Bodø/Glimt-midtstopperen, som gang på gang skled forbi meritterte spisser og skapte overtall fremover i banen for Bodø/Glimt på Aspmyra.

– Isak har tatt fantastiske steg. Det er sånn vi liker i Bodø/Glimt, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen – og fortsetter:

– Han har tatt fine steg offensivt og defensivt. Han er sterk og kraftfull i duellspillet. Han har utviklet seg fordi han har en kraft i seg til å jobbe beinhardt hver eneste dag. Han har ikke hatt den enkleste reisen, men han har bestemt seg for hvor han vil, sier Knutsen.

GUL HORDE: Trener Kjetil Knutsen, Isak Helstad Amundsen (t.h.) og de andre spillerne hang litt med hodet etter kampen, men stopperen får mye ros for kampen han leverte på Aspmyra tirsdag kveld.

Ved pause omtalte Bodø/Glimt-legenden Trond Olsen midtstopperen som «helt enorm», mens Tromsø-legenden Ole Martin Årst mente brønnøyværingen var «omgangens gigant». Lokalavisen Avisa Nordland flesket til med en 9-er på børsen.

– Isak Helstad Amundsen ser ut som en million dollar. Ganske sjukt. I fjor så han ut som 10–12 zloty i TIL, skriver Årst på Twitter – om stopperen som tilbrakte fjoråret på lån i ishavsbyen.

– Jeg kjøper ham gjerne for en millioner dollar! Har du sett for en omgang, svarer Årsts tidligere lagkamerat i Start og nåværende businesspartner, TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

På spørsmål om det er hans beste kamp noensinne svarer Isak Helstad Amundsen «at det er opp til andre å bedømme, men jeg synes det funket bra».

– Jeg prøver å gå utpå der og være meg selv, og spille som en vanlig kamp. Det er en fotballkamp vi spiller, og ikke legge altfor mye i det. Jeg vet at det er viktig for spillet deres, sier 22-åringen.

Ved siden av ham på det Champions League-kledde podiet sitter Amahl Pellegrino og gliser av lagkameratens ydmyke tilnærming.

– Vi kan bare snakke om den reisen han har hatt. Han var fjerde- eller femtevalget en stund. Å se Isak ta opp hansken etter alle de skadene vi har hatt på midtstopperplass, det er stort. At han er litt beskjeden har sikkert litt med alderen å gjøre, men Isak har vært fantastisk og fortjener all den skryten han kan få, sier Pellegrino.

BESKJEDEN: Isak Helstad Amundsen lot de andre ta seg av rosen som kom hans vei etter 1–0-seieren mot Dinamo Zagreb.

Kjetil Knutsen sier at han «relativt tidlig» så at Isak Helstad Amundsen kunne bli best som midtstopper, og ikke midtbanespiller. Men i konkurranse med Brede Moe, Marius Lode, Marius Høibråten og etter hvert også Japhet Sery Larsen, har det ikke vært noen enkel vei inn på laget.

– Det er en rolle som ofte krever litt erfaring. Det fikk han i Tromsø, selv om det var en litt annen rolle med tre midtstoppere. Han trengte litt tid etter at han kom tilbake fra Tromsø. Det at han har slått til og prestert på et så høyt nivå, er litt overraskende nesten, og utrolig gøy, sier Knutsen – og fortsetter:

– Det har en mental side og en fysisk side å legge ned det arbeidet som kreves for å bli god. Du skal være tålmodig, men også utålmodig. Han har kommet inn og levert på et veldig høyt nivå fra første minutt. Så skal vi ikke snakke ham helt opp i skyene, for det er mye i den rollen han skal videreutvikle og lære.

Helstad Amundsen gir Knutsen rett i at han har blomstret på stopperplass, men legger også til:

– Jeg liker å ta med ballen litt på midtbanen også da, men jeg tror den vurderingen er rett og at det er som stopper jeg har størst potensial. De pusher oss veldig på å være offensive, dra av press og den defensive delen av spillet som man jobber med.