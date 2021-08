Foto: Paul S. Amundsen

Brann-spillere festet med syv kvinner - ingen spillere blir utestengt

Syv kvinner deltok på nachspielet på Brann Stadion natt til tirsdag. Ingen av spillerne blir utestengt fra laget.

– De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sier daglig leder Vibeke Johannesen i Brann til BT.

Hun bekrefter overfor VG at det var syv kvinner som deltok på nachspielet på stadion. Dagbladet omtalte det først.

Johannesen legger til at noen av dem var der i veldig kort tid.

– Vi har snakket med spillergruppen som et kollektiv. Spillerne har beklaget, de vet at de har brutt de interne reglene. De har beklaget til supporterne og forklart seg. Nå tror jeg de fleste vil synes det er en straff, at offentligheten har kjennskap til dette. Så gjelder dette en mindre gruppe spillere, så det er viktig å ivareta alle menneskene som er involvert og så må vi fokusere på en svært viktig kamp på søndag, sier Johannesen til VG om mulige reaksjoner.

