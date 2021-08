HÅND I HÅND: Martin Ødegaard og Mikel Arteta gjenforenes.

Arteta smiler etter Ødegaard-overgang: − Unikt talent

Arsenal-manager Mikel Arteta (39) smilte da han fikk spørsmål om nysigneringen av Martin Ødegaard (22).

– Han vil tilføre oss mye, som sist sesong. Han gjorde oss bedre. Martin gir oss flere muligheter. Han er en kreativ spiller. Han er en ung mann, men har mye erfaring fra store klubber allerede. Han er et unikt talent. Jeg er veldig glad for klubbens forsøk på å sikre ham og at vi har Martin permanent nå, sier Arteta på en pressekonferanse fredag morgen.

Kort tid før ble det bekreftet, slik VG meldte onsdag, at Ødegaard forlater Real Madrid og blir Arsenal-spiller. Den norske midtbanespilleren var på lån hos Arteta og Arsenal siste halvdel av forrige sesong.

– Det er en spiller vi beundrer. Du så hvordan vi lyste opp ting etter han kom i vinter. Han har stort potensial til å gro videre, sier Arteta om Ødegaard.

Ødegaard blir ikke klar til søndagens kamp mot Chelsea på grunn av papirarbeid rundt arbeidsopphold ikke er klart. Han får draktnummer 8.

Landslagssjef Ståle Solbakken er strålende fornøyd med landslagskapteinens overgang fra Real Madrid til Arsenal.

– Det er perfekt. En stor klubb som vil tilbake på sporet og som ser på Martin som en veldig viktig brikke i gjenreisingen av klubben, sier Solbakken til VG.

Arsenal er rammet av coronaviruset, og Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Willian og reservekeeper Runar Runarsson har testet positivt den siste tiden.

– Vi aner ikke hvor det kommer fra, sier Arteta.

Forsvarer Gabriel, midtbanespiller Thomas Partey og angriper Eddie Nketiah mangler på grunn av skader.

