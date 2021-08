Kommentar

Lite hjelp å få for Solbakken

Av Knut Espen Svegaarden

FRUSTRERT: Norges landslagssjef, Ståle Solbakken, er frustrert over myndighetene.

Kvalik-gruppen Norge kom i var vanskelig nok i utgangspunktet. Myndighetenes regler gjør heller ikke jobben lettere for Ståle Solbakken. Landslagssjefen jobber i konstant motvind med det norske herrelandslaget.

Siden han ble landslagssjef for snaut ni måneder siden har Solbakken brukt mest tid på to ting: Corona og VM-boikott. Han har aldri jobbet så lite med det sportslige som han har gjort i 2021.

En frustrert Solbakken måtte bare innse at det blir 25 prosent dekning på tribunene mot Nederland 1. september. Han hadde håpet på 75 prosent, i hvert fall 50. Men nei, Norge holder på sitt: 7000 mennesker skal prøve å hjelpe Solbakken til en god start på høsten.

Han skal kanskje være glad kampen ikke ble flyttet til Malaga, som møtet med Tyrkia ble – foran null tilskuere.

Hvis du ser på publikum og hjemmebane som en fordel for å nå et sluttspill, så er ikke pokerhånden Solbakken har fått utdelt spesielt god. Norge skal til Tyrkia – med fullt hus – i oktober. Norge skal til Nederland – med fullt hus – i november.

Mot dette står altså Solbakken med totalt 7000 tilskuere på to hjemmekamper.

Urettferdig?

Livet har da aldri vært rettferdig.

Men det er klart, for Norges Fotballforbund, og landslagssjefen spesielt, er dette frustrerende. De føler det urettferdig, at spillereglene er ulike for Norges motstandere. Og det gjør naturlig nok veien til et kontroversielt VM-sluttspill langt vanskeligere.

Spørsmålet er også om Norge er gode nok, om denne gjengen har noe der å gjøre, eller om EM 2024 er et mer naturlig mål. For Solbakken står, uansett særnorske regler, fortsatt der med en spillertropp med mange huller.

Noe er blitt bedre siden landskampene i mars, der seieren i Montenegro reddet resten av kvaliken, men spørsmålene er fortsatt mange.

Det positive: Erling Braut Haaland har beholdt formen, Martin Ødegaard har skiftet klubb. Det samme har Birger Meling, Joshua King, Jens Petter Hauge og Kristoffer Ajer. Det virker å være gode løsninger for alle. I tillegg har Norge fått frem en internasjonal back i Marcus Holmgren Pedersen, som har startet utmerket i Feyenoord og har dette internasjonale snittet over seg: Tempo og forflytningsevne.

Erik Botheim, et spennende valg som «ekstraspiss». Det fortjener han etter den gode sesongen i Bodø/Glimt. Men det skyldes også at det er usikkerhet rundt flere av spissene. spesielt før møtet med Nederland der Alexander Sørloth og Kristian Thorstvedt er uaktuelle.

Og usikkerheten ligger på lur, flere steder. Rune Almenning Jarstein er fortsatt ikke i spill, Sander Berge har ikke skiftet klubb, det har heller ikke Alexander Sørloth eller Mohamed Elyounoussi. Morten Thorsby og Mathias Normann er også usikre når det gjelder klubb.

Og fortsatt: Det tilsynelatende evige stopperproblemet. For å ta et eksempel: Danmark har i øyeblikket seks-syv midtstoppere som er bedre enn den tryggeste norske. Det forteller mye om både Danmark og Norge akkurat nå.

Spørsmålene er i det hele tatt mange før høstens syv kamper. Norge må vinne i Latvia (4. september) og mot Gibraltar (7. september) for å henge med i kampen om å nå VM. Men først og fremst må ikke Solbakkens menn tape mot Nederland 1. september.

Tyrkia leder puljen, etter tre kamper, med syv poeng, mens Nederland, Montenegro og Norge har seks.

Det er selvsagt ikke helt over for Norge med tap mot Nederland, siden det fortsatt gjenstår seks kamper til. Men det blir svært vrient. Og nettopp derfor ville det, trolig, hjulpet med en dobling i tilskuertallet til akkurat den kampen.

Men dette må Solbakken klare alene. Fra myndighetene får han ingen hjelp.