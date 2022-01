Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TUNGT TAP: Sadio Mané klør seg i hodet etter å ha bommet på en stor mulighet mot Leicester tidligere i uken.

Mané gir ikke opp seriegullet: − Alt er mulig

Liverpool gikk på et par poengtap mot slutten av 2021, og Sadio Mané (29) er klar på at nye tap som mot Leicester vil gjøre tittelkampen «veldig komplisert».

Manchester City står med elleve strake seirer i Premier League og virker til å ha stø kurs mot et nytt seriegull. Liverpool og Chelsea holdt lenge følge med Manchester-klubben, men de siste ukene har begge to avgitt en del poeng. For Liverpool ble året avsluttet med ett poeng på de siste to kampene i Premier League.

Luken opp til Manchester City har med det blitt hele tolv poeng, med to kamper mindre spilt, for Liverpool.

Sadio Mané var blant dem som bommet på store sjanser da Liverpool for første gang denne sesongen gikk målløse av banen borte mot Leicester 28. desember, og er i intervju med Premier League Productions klar på at det var tre viktige poeng som glapp.

– Hvis du ønsker å vinne tittelen, så ville det vært veldig viktig å vinne kamper som det. Hvis ikke, vil det bli veldig komplisert, sier Mané.

– Det er tidlig å snakke om å tape tittelen. Vi vet at City er et stykke foran, men alt er mulig og vi vil kjempe hele veien inn, sier Mané.

Senegaleseren scoret i syv av de tolv første Premier League-kampene denne sesongen, men står nå uten nettkjenning siden 20. november. Siden har han spilt syv kamper i Premier League og to i Champions League uten scoring.

MÅ BLI HJEMME: Liverpool-manager Jürgen Klopp må stå over søndagens kamp mot Chelsea etter å ha havnet i corona-isolasjon.

Da kan det være godt å ha gode minner å se tilbake før møtet med Chelsea. Forrige sesong scoret Mané begge målene da Liverpool vant 2–0 borte på Stamford Bridge. Søndagens kamp blir også den siste til Mané i Liverpool-trøyen på en stund. Etter kampen drar han og lagkameratene Mohamed Salah og Naby Keïta for å spille i Afrikamesterskapet for henholdsvis Senegal, Egypt og Guinea.

– Jeg tror vi er kapable til å vinne vanskelige kamper også, slik vi pleide å gjøre tidligere. Vi drar dit med en positiv innstilling og vil gå for et positivt resultat, sier Mané.

