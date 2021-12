VILLE TILBAKE – IGJEN: Svein-Erik Edvartsen under Stabæk-Start på Nadderud i 2016, som enn så lenge er dommerens siste sesong i norsk fotball.

Edvartsen fikk nytt NFF-nei til å dømme i 3. divisjon

For tredje gang har den tidligere toppdommeren Svein-Erik Edvartsen (42) vært i dialog med sin lokale fotballkrets om et comeback. Like mange ganger har han fått nei – senest i høst.

Det bekrefter Edvartsen selv og kretsleder Jann Millnar Eggen i NFF Indre Østland overfor VG.

Edvartsen ble (foreløpig) avskiltet som eliteseriedommer i forkant av 2017-sesongen etter en konflikt med dommersjef Terje Hauge. Han forsøkte allerede samme vår å få anledning til å dømme i lavere divisjoner. Det fikk han nei til, og i september 2019 – etter et nytt forsøk å få dømme på lavere nivå – vedtok NFF Indre Østland (fotballkretsen) i styret at Edvartsen ikke fikk dømme.

I høst har prosessen gjentatt seg, og i et brev til Edvartsen datert 19. oktober, sier kretsen at de står på sitt vedtak fra 2019.

– Jeg har dømt fotball i 25 år, startet da jeg var 14 og savner å dømme. Og som jeg tidligere har sagt til VG: Jeg forstår at jeg ikke dømmer Lillestrøm-Vålerenga i morgen, men jeg er opptatt av Norges Fotballforbund skal holde det de har lovet. At det skal legges til rette for arenaer der jeg sportslig kan kvalifisere meg på bakgrunn av mine prestasjoner som dommer, sier Svein-Erik Edvartsen.

Han avviser at alle sakene – både de pågående, avsluttede og forlikte – mellom ham og NFF har endret på at forbundet skal tilrettelegge disse arenaene.

Info Tidslinje: Edvartsen-saken Toppdommer Svein-Erik Edvartsen havnet i en opprivende konflikt med dommersjef Terje Hauge våren 2017

Partene signerte et forlik i mai 2017, der Edvartsen mottok et større beløp for ikke å dømme denne sesongen.

På sensommeren 2017 fikk Edvartsen sparken som seksjonsleder i NFF. Forbundet mente han hadde sendt ut e-poster under falskt navn, med kritikk av dommersjef Hauge. Edvartsen nekter.

Edvartsen varslet samtidig søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver, men i juni 2018 signerte partene et nytt forlik. Her fikk Edvartsen 200.000 kroner, samt 350.000 kroner til å dekke advokatutgifter.

Høsten 2017 varslet Edvartsen også injuriesøksmål mot tidligere kommunikasjonssjef i NFF, Svein Graff. Søksmålet blir droppet som del av forliket i juni 2018.

Rett etter dette forliket skrev VG at NFF så det som uaktuelt at Edvartsen noen gang ville komme tilbake som dommer.

Høsten 2018 klager Edvartsen NFF inn til Datatilsynet for brudd på personvernet. NFF skal ha lagret dommerens IP-adresser mens han jobbet i forbundet, og sammenstilt disse med påstått falske e-poster.

I april 2019 varslet Edvartsen søksmål og krav om 7,2 millioner kroner fra NFF, for tapte inntekter som dommer. Beløpet er basert på en årsinntekt på 720.000 kroner over 10 år.

Sent i 2020 pålegger Datatilsynet NFF en bot på 50.000 kroner i personvernsaken. NFF vedtar boten.

I juli ble det kjent at Edvartsen ville kreve 170.000 kroner fra NFF for brudd på personvernet. NFFs advokat varslet motkrav på 550.000 i samme sak. Vis mer

– Hvorfor vil du som tidligere cupfinale- og EM-dommer egentlig dømme i 3. divisjon?

– Jeg har hatt en dialog med NFFs dommerkomitéleder Jon Skjervold i seks måneder. Jeg har hatt flere samtaler med ham og kretsen om at det skulle legges opp til en comeback-plan der mine sportslige prestasjoner ble behandlet på lik linje som alle andre dommere. Og skulle jeg være den beste dommeren i 3. divisjon, ville jeg rykket jeg opp til 2. divisjon, skisserer Edvartsen.

Styreleder Jann Millnar Eggen i NFF Indre Østland sier til VG at han og daglig leder Janicke Gonstad hadde et fysisk møte med Edvartsen i et par timer i september. Møtet dannet grunnlaget for NFF-kretsens vedtak, som altså var motsatt av Edvartsens ønske.

– Det som fra vår side var viktig, var at vedtaket gjort av min forgjenger og hennes styre i 2019, ga uttrykk for at det var noen forutsetninger som måtte på plass for å diskutere saken på nytt. Slik jeg og mitt styre ser situasjonen, så er det ingen endring i situasjonen. Derfor er svaret da at vi har latt vedtaket fra 2019 stå, sier Eggen.

– Slik saken ligger i dag, er det uaktuelt for oss å ta tak i saken på nytt. Han er nødt til å etterkomme det som kretsen etterlyser. Han må legge forholdet til bettingselskapet bak seg og ikke bruke sosiale medier til å uttale seg om dommerkolleger, sier Eggen.

KRETSLEDER: Jann Millnar Eggen, her i Forsvarets uniform, under en VG-reportasje i 2012.

Edvartsen garanterer at han ikke hadde videreført sin kommersielle avtale med et spillselskap, der han blogger som dommerekspert. Ifølge Edvartsen gjelder den ut 2021.

En forutsetning for å kunne dømme i 3. divisjon, var å avvikle dette samarbeidet. Fotballkretsleder Eggen mener også det må gå en tid uten at Edvartsen er tilknyttet selskapet eller skriver om dommerkolleger. Akkurat hvor lang tid, har ikke NFF-lederen noe mening om.

– Jeg ble overrasket over vedtaket. Det samsvarte ikke med prosessen jeg hadde med Skjervold. Slik jeg vurderer det, har det direkte sammenheng med at Nettavisen har skrevet om at jeg ble utsatt for rasisme, hevder Svein-Erik Edvartsen.

– Den påstanden må du begrunne?

– I etterkant av møtene har jeg ikke foretatt meg noe, bortsett fra å gjøre jobben min. De opplever at det er blåst liv i konflikten igjen. Jeg får altså ikke dømme fordi Nettavisen skrev om at jeg ble utsatt for rasisme, det står faktisk i vedtaket. Det synes jeg er merkelig, fortsetter han.

Kretsen vurderte derimot Nettavisen-saken som at det er blåst nytt liv i den snart fem år lange konflikten mellom Edvartsen og Norges Fotballforbund (se tidslinje).

– Slik jeg ser det, tolker jeg og styret det dit hen at det ligger en konflikt som er uløst. Det vi har skrevet til Svein-Erik Edvartsen, er at det er blåst nytt liv i mediesaken, som ikke underbygger en forbedring av samarbeidsklimaet, begrunner Jann Millnar Eggen.

Eggen sier videre at de må være sikre på at det ikke er noen «friksjon» mellom Edvartsen og NFF sentralt. På sin egen blogg gir Edvartsen en skriftlig vurdering av alle dommerne i Eliteserien etter hver runde.

– Det er riktig. Som dommerekspert er jobben min å skrive en dommeranalyse og følge med på dommerne internasjonalt, begrunner Edvartsen.

– Kunne du ikke lagt bloggen på is for å vise at du virkelig ønsket dette?

– Nei, det kunne jeg ikke. Jeg er avhengig av inntekt, og det var heller aldri fra krav fra kretsen eller Skjervold å slutte å blogge nå. Det var aldri tema i 2021, svarer Edvartsen.

VG har vært i kontakt med Skjervold, som ikke ønsker å gi noen kommentar i saken.

– Du har hatt – og har – mange feider med NFF. Er det ikke naturlig at en fotballkrets underlagt NFF sier nei til deg da?

– Ikke på bakgrunn av de samtalene jeg har hatt med Skjervold i seks måneder. Det var Skjervold som åpnet døren for meg inn til kretsen, og det var Skjervold som kontaktet meg etter at jeg etterlyste arenaene som de er forpliktet til å skape for meg. Hele poenget med dette var at vi ikke skulle ha noen feider med NFF. Jeg hadde aldri gått videre med sakene jeg har om jeg hadde blitt kretsdommer og en reell mulighet til å bli toppdommer. Jeg kunne ikke blitt dommer i januar og møtt Bjerketvedt (NFFs generalsekretær) i retten i mars. Det skjønner jeg, svarer han.

– Har du gjort noe for å dempe konfliktnivået overfor NFF i forbindelse med denne saken?

– Etter at NFF for første gang siden 2017 tok kontakt med meg i mai i år, gjennom Jon Skjervold, har det ikke vært ett eneste ord mellom meg og NFF i mediene. Jeg har forholdt meg i ro. Når han har kjørt et narrespill mot meg i seks måneder, har han et problem, sier Edvartsen.

– Er du sikker på at det Skjervold sin feil?

– I ettertid av kretsens vedtak, som jeg mistenker er påvirket av NFF sentralt, kontaktet jeg Skjervold, og da skrev han at han ikke hadde noen kommentarer til kretsens vedtak. Da opplever jeg det som et narrespill. Så vi har bedt om hans redegjørelse gjennom advokatfirmaet Elden nå. Han har fått brev, sier Edvartsen.

– Er dette egentlig en sak for en advokat?

– Når Skjervold har lovet dommercomeback i seks måneder i samsvar med dommerforliket både skriftlig og muntlig, er det selvsagt på sin plass at Elden advokatfirma ber han redegjøre. Dersom Skjervold mener noe annet, ser jeg frem til forklaringen hans i retten. Det er straffbart å lyve der, sier Edvartsen.

Styrelederen Jann Millnar Eggen i NFF Indre Østland er klar på at det kretsen som har tatt avgjørelsen.

– Så skjønner alle at det er naturlig å innhente informasjon når vi blir møtt med lovnader og påstander. Dommerkomiteer snakker sammen, og det er naturlig med dialog i den politiske linjen og den administrative linjen, sier Eggen om kretsens dialog med NFF sentralt.

– Betyr det siste nei-svaret fra kretsen at du gir opp å bli dommer igjen, Edvartsen?

– Nei.