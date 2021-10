GODT BILDE PÅ KAMPEN: Det ble en ordentlig seig forestilling for Frida Maanum og Norge borte mot Polen.

Syltynn forestilling da Norge gikk på smell mot Polen: − Frustrerende

(Polen – Norge 0–0) Etter å ha levert målfester under forrige landslagssamling, stoppet det fullstendig opp for Norge i bortemøtet mot Polen.

For etter en strålende start på VM-kvalifiseringen med to seire og 13–0 i målforskjell, skulle Norge fortsette den gode formen mot Polen torsdag.

Norge er rangert som det 12. beste landslaget i verden, mens Polen er nummer 29. Lagene hadde også møttes tre ganger tidligere, og da hadde Norge gått seirende ut alle gangene og ikke sluppet inn et eneste mål.

Det var altså liten tvil om at Norge var favoritter før kampen.

Det favorittstempelet innfridde de ikke i det hele tatt, og et tamt norsk lag klarte bare 0–0 mot de polske kvinnene.

– Det er litt frustrerende. Det ble en kamp vi ikke fikk kontroll på. Vi tapte i hvert fall ikke kampen, og har fortsatt momentum i gruppen, sier Norges landslagssjef Martin Sjögren til NRK etter kampen.

NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp var ikke fornøyd med det han så underveis i kampen:

– Det er så lite vilje i det norske laget. Det er ingen løp som går, kommenterte Torp i andre omgang.

– Vilje finnes det nok av. Det handler bare om å utnytte de mulighetene vi skaper. Det hakket litt i oppbyggingen, svarer Sjögren konfrontert med Torps uttalelse.

Etter en rotete start på kampen var det vertene som fikk den første muligheten i Lódz, midt i hjertet av Polen. Et frispark ble løftet inn i feltet, der midtstopperen Malgorzata Mesjasz fikk heade fra god posisjon. Heldigvis for Norge gikk forsøket over mål.

Bare fem minutter senere var det Norge som fikk muligheten, og den var gigantisk. Caroline Graham Hansen løftet ballen inn i feltet, og foran mål banket Guro Reiten til på volley. Treffet var hardt, men Polen-keeper Karolina Klabis reddet forsøket på mesterlig vis.

LITE LYSPUNKT: Caroline Graham Hansen sto bak de to norske målsjansene.

Etter en snau halvtime var det igjen Graham Hansen som skapte en god mulighet for Norge. Barcelona-spilleren førte ballen inn i feltet, før hun klinket til fra skrått hold. Igjen reddet Klabis.

Polen fikk sin andre store mulighet kort tid etter det, men Martyna Wiankowska klarte ikke å omsette den i mål.

Håpet om bedring i den andre omgangen uteble fullstendig.

Verken Norge eller Polen klarte å spille seg til en eneste målsjanse, da slurv og upresise avleveringer var gjennomgangsmelodien.

Børskarakterer Norge Cecilie Fiskerstrand 4

Tuva Hansen 5

Guro Bergsvand 4

Maria Thorisdottir 4

Amalie Eikeland 3

Ingrid Syrstad Engen 4

Frida Maanum 4

Julie Blakstad 4

Caroline Graham Hansen 5

Lisa-Marie Karsleng Utland 3

Guro Reiten 3

Elisabeth Terland 3 Vis mer

Det var helt til ballen endte opp hos Vilde Bøe Risa etter et hjørnespark tre minutter på overtid. Med keeper på bærtur, skulle hun sette ballen i mål. Dessverre for Norge gikk avslutningen over mål.

Dermed endte det 0–0, og Norge går på sitt første poengtap i VM-kvalifiseringen.

Tirsdag venter Belgia, som blir sett på som Norges argeste konkurrent i kampen om gruppeseier, på Ullevaal Stadion.