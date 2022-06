ØDELA KNEET – MISTER EM: Cecilie Fiskerstrand dukket opp for å hilse på landslagskollegene på Ullevaal stadion i dag.

Nyoperert Fiskerstrand møtte EM-kvinnene: − Glad på deres vegne

ULLEVAAL STADION (VG) Hun går glipp av sommerens EM på grunn av en alvorlig kneskade. I dag stakk en nyoperert Cecilie Fiskerstrand (26) innom Ullevaal for å ønske landslagskollegene lykke til i mesterskapet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fiskerstrand var et soleklart førstevalg i mål og så frem mot sesongens høydepunkt, men i mai ødela hun korsbåndet. Nå er hun operert og hopper rundt på krykker.

– Det går bra med kneet, men verre med hodet – selv om det blir bedre der også. Denne skaden er mye verre for hodet enn kneet, sier LSK-keeperen til VG.

Da landslaget gjennomførte sin siste treningsøkt før lørdagens kamp mot New Zealand på Ullevaal stadion fredag, valgte 26-åringen å stikke innom med sine lykkeønskninger til de som skal til England og EM i neste uke.

– Det var kjekt å hilse på spillerne. Det har egentlig gått greit. Jeg er glad på deres vegne og føler på deres glede over å skal spille EM. Så er det fint å få være her for de ønsker jo at også jeg hadde fått opplevd mesterskapet.

Etter operasjonen har Cecilie Fiskerstrand vært hjemme i Ålesund hos foreldrene.

– Jeg har fått hjelp, støtte, mat og is, sier keeperen og ler.

– Alt har gått veldig bra. Mye bedre enn jeg trodde. Jeg tror jeg tross alt har vært heldig, sier Fiskerstrand om skaden og den påfølgende operasjonen.

Med 26-åringen ute er det Guro Pettersen, Aurora Mikalsen og Sunniva Skoglund som kjemper om å bli førstekeeper. De har to A-landskamper til sammen.

– Jeg er ikke bekymret for keepersituasjonen. Det tror jeg kommer til å gå veldig bra. De har alt å vinne nå og må bare være i en angrepsposisjon.

– Tar du mesterskapet foran TV-skjermen eller reiser du over til England?

– Jeg har ikke helt bestemt meg, det spørs hvilken dag du spør meg, sier Cecilie Fiskerstrand. Nå venter ni til tolv måneder på sidelinjen for å lege korsbåndskaden.

– Om det går bra nå, så vet ingen hvordan situasjonen er om seks måneder. Jeg må bare ta ting dag for dag.