Barmen helten i AaFKs bunnsolide eliteserie-comeback

ÅLESUND (VG) (Aalesunds - Kristiansund 1–0) AaFK slapp ikke Kristiansund til en eneste sjanse. Offensivt tok ålesundernes nye helt Kristoffer Barmen (28) ansvar.

– Det var kjempeartig. Dette har vi jobbet lenge mot. Vi ønsker å vise at vi er konkurransedyktige - at vi har noe i Eliteserien å gjøre. Det beviser vi i dag, smiler Barmen i intervju med VG.

– Det var så bra som det kunne bli. Vi var bunnsolide bakover, jeg tror ikke de har en målsjanse. Vi har tosifret antall sjanser og bør score flere mål, men vi vinner. En god start på comebacket i Eliteserien, mener AaFK-trener Lars Arne Nilsen.

Forrige gang AaFK var oppe på øverste nivå slapp de inn rekordmange 85 baklengsmål. Sesongen opplevdes som et mareritt for klubben, som har jobbet knallhard for å tette igjen bak før gjensynet med Eliteserien.

– Vi er farlige offensiv, men har slitt med å sette den defensive rammen. I dag er det nettopp det som sitter. Vi kriger og «fighter» og har to fjell som står frem der bak i midtstopperne våre, sier Barmen.

– Skal vi spille i Eliteserien må vi «tighte» til og få bedre balanse. Det har vi jobbet med og lykkes med bra i dag, sier Nilsen.

TID FOR KLEM: Barmen og Nilsen omfavner hverandre etter kampen.

Tverrliggeren over Sean McDermott dirret før tre minutter var spilt. Simen Bolkan Nordlis kanonkule kunne gitt hjemmelaget en drømmestart og var en indikasjon på det som skulle komme resten av omgangen.

For det skortet ikke på sjanser til Aalesunds. Tangotrøyene ba Kristiansund opp til dans, og både Torbjørn Kallevåg, Nenass og Sigurd Haugen var nære å sende vertene i ledelsen. Sistnevnte fikk sjansen alene med keeper, men vinkelen ble for spiss.

AaFK er nyopprykket til Eliteserien i år og tippet på nedre halvdel av omtrent samtlige eksperter. Da gjelder det å sette sjansene sine mot et lag man aldri har klart å slå på øverste nivå.

Kristiansund har etablert seg som et solid eliteserielag på øvre halvdel av tabellen, men klarte ikke å stå imot lenger da Kristoffer Barmen kriget til seg plass i feltet. Corneren fra Bolkan Nordli landet på bergenserens panne, som styrte sunnmøringene i ledelsen.

MÅLSCORER: Kristoffer Barmen brukte hodet og nikket AaFK i ledelsen.

Barmen fikk kontrakten terminert med barndomsklubben Brann etter forrige sesongs nachspiel-skandale. I Ålesund har midtbanespilleren etablert seg som en viktig brikke i Lars Arne Nilsens lag.

De oransje og blå var også det beste laget etter pause. Sjanseomfanget var ikke like stort, men heller ikke Kristiansund klarte å skape noe særlig mot den nyopprykkede klubben.

Dermed ble Barmens hodestøt kampavgjørende.

– Det var surt at AaFK fikk det første målet, for det er så viktig i slike kamper. Ålesund var farligere enn oss i dag, selv om jeg i perioder synes vi var gode med ball. Dessverre var vi ikke giftige nok i den siste fasen, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen.

I neste runde møter KBK Sarpsborg hjemme. AaFK skal til Stavanger og Viking.