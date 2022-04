BANKET BLÅ: Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga har ikke klart å hamle opp med hverken Molde eller Bodø/Glimt i sesonginnledningen. Her er VIF-treneren på Aker stadion i første serierunde.

Selvkritisk Fagermo etter seriestarten: − Langt under nivået Vålerenga bør ha nå

VALLE (VG) Vålerenga-sjef Dag-Eilev Fagermo tar selvkritikk etter sitt største tap som trener i Eliteserien på fem år. Lagkaptein Jonatan Tollås Nation (31) innser allerede at laget heller ikke i år er er godt nok for de aller beste plasseringene.

Etter returen til Oslo etter 1–5 for Bodø/Glimt mandag kveld samlet laget seg til møte på Intility, der det ifølge Fagermo ble listet opp fire-fem punkter om hvorfor det gikk galt i nord.

Overfor VG byr Vålerenga-treneren på ett av dem: Hans eget laguttak.

– De punktene har jeg tatt med gutta, og det tror jeg vi skal ha i garderoben. Det er alt fra laguttak til hvordan vi spiller, og punkt én var at laguttaket var feil, og jeg har ansvaret for det. De spillerne som er her nå, har stort sett jeg hentet, så det er mitt ansvar, konstaterer Vålerenga-treneren.

– Hvem burde spilt i stedet?

– Dét kan jeg ikke si. Da henger jeg ut eventuelt ut de spillerne. Men vi var langt under nivået Vålerenga bør ha nå, vedgår Fagermo.

Han var bekymret for spillet allerede før seriestart, og selv om 2–1-seieren over Haugesund ikke var ufortjent, er syv baklengs på de tre første mer enn normalt for Fagermos lag. Ikke siden 0–5 for Stabæk med Odd i 2017 har han som trener vært med på heftigere serienederlag enn det han opplevde 2. påskedag. 22 upressede balltap på egen halvdel i 1. omgang gjorde Aspmyra til kvikksand for VIF-spillerne:

– Ut fra kampen mot Glimt, er vi langt bak. Det laget vi hadde i januar-februar, mener jeg var medaljelag. Vi var gode, med dekning og konkurranse. Vi har mistet dekningen og nå driver vi og flytter på spillere igjen. Nå må Petter (Strand) spille back og Osame (Sahraoui) ned på midtbanen. Det gjør ikke de beste lagene. Det må vi drive med, det er feil, og det er min feil, redegjør Fagermo om hvor han mener Vålerenga står tre kamper ut i sesongen.

Skadene på midtbanespiller Odin Thiago Holm (kanskje tilbake til 16. mai) og backen Christian Borchgrevink (nyoperert) har skapt trøbbel for VIF-treneren.

En annen som ikke spiller, er klubbkaptein Jonatan Tollås Nation. Midtstopperen er inne i sin åttende Vålerenga-sesong og kjenner klubbens indre liv bedre enn de fleste.

– Det er mye frustrasjon. Folk er frustrert, forbanna og skuffet. Det er en del av gamet. Bodø/Glimt er et veldig bra lag, men forskjellen skal ikke være så stor. Vi fremsto ikke som et lag, og det er uakseptabelt. Avstanden mellom lagene var overraskende stor. Vi må erkjenne at vi er såpass langt unna Bodø/Glimt til at det er noe å gjøre noe med det, sier Tollås Nation over en kaffe i solen utenfor Intility Arena.

GIR OPP GULLET: Allerede etter tre serierunder innser Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation at laget henger etter Molde og Bodø/Glimt.

Han mener likevel at dagens spillerstall ikke står tilbake for noen som han har vært en del av i klubben tidligere – hverken under Fagermo eller forgjengerne Ronny Deila og Kjetil Rekdal.

– Betyr det at Vålerenga kan kjempe om plass to og nedover?

– Fra tre og nedover kan vi være med og fighte. Vi må innse at både Molde og Bodø/Glimt har kommet lengre enn oss i å bygge prestasjonskultur, erkjenner han.

Etter litt offentlig tautrekking med klubben fikk midtstopperen ny toårskontrakt etter tredjeplassen i Fagermos debutsesong i 2020. Da snakket Tollås om å lede klubben til seriegull som kaptein, og da Fagermo selv forlenget avtalen i august i fjor, var han ikke i tvil om at målet skulle være å vinne Eliteserien. Konfrontert med om det bare er å glemme, svarer Jonathan Tollås Nation:

– Nei, i løpet av noen år er det ikke bare å glemme. Da er det realistisk og det vi sikter mot. I år er det bare å glemme. I år er vi ikke gode nok – eller Bodø/Glimt er altfor gode til det. Vi får håpe Knutsen forsvinner fra Bodø, så vi andre får slippe til og prøve oss, sier Tollås Nation og smiler.

Han mener måten Dag-Eilev Fagermo tenker og driver på vil betale seg til slutt.

– Vi solgte Klaesson og Aron (Dønnum) for 50 millioner i fjor sommer. Mye av det brukte vi på infrastruktur; bygde ut gymmen, «rehab» for skadede spillerne, bedre fasiliteter til junioravdelingen. Det gir avkastning over tid. Du får ikke resultatene her og nå. Det er litt bortglemt med Fagermo. Han er veldig flink til å tenke langsiktig for klubben. Så handler fotball om resultater her og nå. Det er litt «ballsy» av ham å gå den veien når du blir målt på neste kamp, sier Jonatan Tollås Nation.

Og neste kamp er hjemme mot Jerv kommende søndag.