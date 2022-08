Manchester United mot ny flause: − Det er menn mot et gutter 9-lag

MANCHESTER/OSLO (VG) (Brentford – Manchester United 4–0, kampen pågar) Erik ten Hags menn er på vei mot å få en krisestart på sesongen. Førsteomgangen borte mot Brentford sjokkerte ekspertene.

Kampen pågår – følg den minutt for minutt i VGLive.

– Det er flaut og pinlig å se Manchester United, sier Viaplay-ekspert Eirik Bakke.

– Dette er ekstraordinært, skriver Gary Lineker, engelsk fotballprofil, på Twitter.

Allerede etter ti minutter ut tok Brentford ledelsen etter en kjempetabbe av keeper David de Gea. Josh Dasilva dro til med et ganske svakt skudd, men spanjolen slapp ballen under seg. I forkant mistet Cristiano Ronaldo ballen på egen halvdel.

Det var starten på et aldri så lite tabbe-show.

Kort tid senere spilte De Gea til Christian Eriksen som var hardt presset ved egen 16-meter. Han mistet ballen og Mathias Jensen satte inn 2–0:

– Det er skremmende å se Manchester United. Ten Hag har en enorm jobb å gjøre, så må han også få litt stryk i dag. Han har altfor lite respekt for motstanderen, sier Viaplay-ekspert Eirik Bakke.

– Inngangen til kampen med å spille seg ut bakfra slik er bare helt syk, sier kollega Sigrid Heien Hansen.

Etter halvtimen spilt økte Ben Mee til 3–0 etter en dødball, før Bryan Mbeumo la på til 4–0 få minutter senere.

– Ten Hag prøver å få det til å se gøy ut, men det er mye som må opereres i Manchester United, sier Martin Keown, tidligere England-forsvarer og Sky Sports-ekspert.

Lokalavisen Manchester Evening News gir hele United-laget 0 på pause-børsen.

– Det er menn mot et gutter 9-lag, uttaler Gary Neville, tidligere United-kaptein.

– De er blitt knust, bøllet med og kastet rundt på en måte du ikke kunne forestille deg, sier Neville.

I serieåpningen tapte United 1–2 hjemme for Brighton. Sist sesong tapte United de siste seks bortekampene i ligaen.

Mens pressen på Etihad Stadium gjorde intervjuer etter Manchester Citys oppvisning mot Bournemouth, kunne man høre jubelbrøl i korridorene hver gang Brentford-scoringene rant inn på TV-skjermer på VIP-avdelingen.

– Det går bare fra vondt til verre. Hvor skal de gå videre fra dette her? Det er en vanskelig situasjon. De er i en overgangsfase, men det ser ut som de trenger to-tre år - og det har vi sagt siden Sir Alex Ferguson ga seg for åtte år siden! Det blir jo bare verre og verre, sier Daily Mail-journalist Jack Gaughan til VG.

Han jobber for en av Englands største tabloidaviser og sier Uniteds katastrofestart på sesongen vil bli heftig omtalt i dagene som kommer.

– De kommer til å få stor oppmerksomhet i mediene her den neste uken, og det blir enda verre med tanke på at de møter Liverpool i neste kamp. Du frykter for dem. Den kampen kan ende med hvilket som helst resultat for dem. Det er fryktelig, sier Gaughan.