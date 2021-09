NORSK JUBEL: Erling Braut Haaland omfavner Marcus Holmgren Pedersen og Mats Møller Dæhli etter kampens siste mål.

Slik kan Norge få gruppefinale i Rotterdam

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Gibraltar 5–1, Nederland – Tyrkia 6–1) Med syv poeng på de neste tre kampene vil Norge spille om gruppeseier og VM-billett i Rotterdam 16. november.

Publisert: Nå nettopp

Tap hjemme mot Nederland forrige onsdag ville gjort veien mot VM lang for Ståle Solbakkens menn, men med uavgjort og to påfølgende seirer mot Latvia og Gibraltar, er Norge det eneste laget som virkelig har heng på Nederland. Begge står med 13 poeng etter seks kamper.

– Det sier kanskje litt om at den jobben vi gjorde mot Nederland kanskje var enda sterkere enn vi trodde like etter kampen. De har slått Montenegro 4–0 og Tyrkia 6–1, sier Ståle Solbakken på pressekonferansen etter tirsdagens seier over Gibraltar.

GRUPPE G: Slik ser Norges gruppe ut med fire runder igjen.

Grafikk: Sofascore.com

Med fire runder igjen er det kun målforskjell som skiller Norge og Nederland, mens Tyrkia er to poeng bak. Når Norge reiser til Istanbul for å spille mot Tyrkia 8. oktober kan de med seier langt på vei sikre seg en andreplass i gruppen. Det vil i så fall gi en ekstrasjanse i kampen om en VM-billett.

Skulle det bli tap i Tyrkia, er Norge etter alt å dømme avhengig av at Nederland avgir poeng mot Latvia, Gibraltar eller Montenegro for å ha mulighet til å gå til VM som gruppevinner, på grunn av den overlegne nederlandske målforskjellen.

VM-HÅPET LEVER: De norske spillerne jubler med fansen etter 5–1-seieren over Gibraltar.

Tirsdag var det forventninger om at Norge kunne knappe innpå målforskjellen til Nederland, men norsk sjansesløseri som endte med 5–1 mot Gibraltar og nederlandsk festfotball som endte med 6–1-seier over Tyrkia, gjorde at Nederland forbedret sin egen situasjon og har ni mål bedre målforskjell enn Norge.

Nederland skal også spille borte mot Latvia og Montenegro, men skulle Norge ta minst syv av ni poeng i løpet av de tre neste kampene, er de sikret at en seier borte mot Nederland i Rotterdam i gruppespillets siste kamp 16. november vil bety norsk gruppeseier.

De neste kampene til Norge, Nederland og Tyrkia 8. oktober: Tyrkia – Norge

8. oktober: Latvia – Nederland 11. oktober: Norge – Montenegro

11. oktober: Nederland – Gibraltar

11. oktober: Latvia - Tyrkia 13. november: Norge – Latvia

13. november: Tyrkia – Gibraltar

13. november: Montenegro – Nederland 16. november: Nederland – Norge

16. november: Montenegro – Tyrkia Vis mer

I likhet med Nederland, skal også Tyrkia spille mot Gibraltar. For øyeblikket er det Norge som har en fire mål bedre målforskjell, men det kan potensielt jevne seg ut med en tyrkisk storseier hjemme mot Gibraltar. Den norske sjansesløsingen kan da spille en viktig rolle i kampen om andreplassen i gruppen.

Alle gruppetoerne, sammen de to beste gruppevinnerne fra Nations League som ikke blir topp to i sin ordinære kvalifiseringsgruppe, møtes til et sluttspill.

De tolv lagene skal gjøre opp om de tre siste VM-plassene til Europa. Det skjer først gjennom semifinaler, der de seks beste lagene (basert på antall poeng tatt i den pågående VM-kvalifiseringen) får hjemmekamp.

Deretter avgjør trekning hvilke av de seks semifinalevinnerne som får hjemmekamp i finalen. Og her kan en supermakt eller to dukke opp. Blant annet rister Sverige i det europeiske landslagshierarkiet og kan vinne sin gruppe etter sjokkseieren over favoritten Spania forleden.

Også Portugal og 2018-finalist Kroatia kan misse seieren i sin kvalikpulje og vil i så fall ende i playoffen.