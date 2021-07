TØFFE TAK: Fredrik Haugen kjenner til det å være i en dårlig flytsone som Brann-spiller. Her fra en kamp mot Start i juli 2020. Foto: Marit Hommedal/NTB

Haugen frykter Brann-nedrykk – mener det må skje endringer

BERGEN (VG) Tidligere Brann-spiller Fredrik Haugen synes det er tungt å følge sine gamle lagkamerater i krise. Mandag skal styret diskutere situasjonen.

– Selvfølgelig er det litt overraskende at de har fått en så dårlig start som det de har fått. De hadde gjerne fortjent mer i noen kamper, men det er en del av det å være et bunnlag. Jeg synes kanskje det var litt naivt å gå inn i en ny sesong med så store endringer og en litt tynn tropp, sier Haugen til VG.

Midtbanespilleren spilte nærmere 300 kamper på midtbanen for Brann i perioden 2011–2020. Nå er han i AEK Larnaca i Kypros, og føler tungt med bergenserne.

Styreleder Birger Grevstad varslet i pressesonen etter søndagens bunnkamp mellom Brann og Mjøndalen (1–1) at styret skulle samles mandag for å evaluere situasjonen. Møtet er satt til klokken 15 og vil være digitalt ettersom flere av medlemmene er på ferie. Trener Kåre Ingebrigtsens jobb virker å være truet som følge av 15. plassen og 7 poeng på 14 kamper.

NEDTUR: Brann og Kåre Ingebrigtsen reddet ett poeng mot Mjøndalen søndag. Foto: Marit Hommedal

Etter at Mjøndalen scoret på overtid mot Brann ble det ropt på Ingebrigtsens avgang fra tribunen. En annen som har opplevd det, er tidligere Brann-trener Rune Skarsfjord, som nå jobber i Norsk Toppfotball.

– Mulighetene for å komme seg ut av dette ligger godt til rette. Stallen er bra og strukturen er fin. Den er mye bedre enn da jeg var i Brann. Dette kan snu uavhengig av hvem som er trener der, sier Skarsfjord til VG.

Han forteller at han ser på situasjonen fra utsiden som vanskelig, men påpeker at Ingebrigtsen er profesjonell og kjenner til mekanismene.

– Det er mange som roper etter trenere i slike situasjoner. Slik er mekanismene, men man må ha respekt for at ikke alle vet hva som skjer innad i en klubb. Det er viktig å huske på, påpeker Skarsfjord.

Haugen tror spillerne sliter med selvtillit og er avhengige av å få det tilbake igjen fort for at Brann skal kunne klare å holde plassen.

– De trenger spillere som elsker å være i situasjonen de er i nå og tenker at her kan man faktisk bli helt og redde byens stolthet fra nedrykk. Personlig ville jeg tenkt slik nå.

Haugen påpeker at det er naturlig at styret nå skal diskutere veien videre etter såpass dårlige resultater som Brann har levert. Personlig mener han det er vanskelig å si hva som bør gjøres.

– Men at en endring på ene eller andre fronten må skje tror jeg de er avhengig av, sier han og legger til:

– Jeg håper inderlig at Brann stabler nok poeng til at de holder seg, for jeg tror det blir veldig vanskelig å rykke opp igjen på første forsøk som sist. Sånn som det ser ut nå så har jeg en dårlig følelse på at det kan bli nedrykk, men samtidig er det flere lag som sliter veldig, så det er ikke gitt at man trenger opp mot 30 poeng for å holde seg i år.