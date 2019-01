FORMSPILLER: Son (t.v.) er Tottenhams store formspiller. Her sammen med Spurs-manager Mauricio Pochettino. Foto: Jon Super / TT NYHETSBYRÅN

Tippesak tirsdag: Pochettino ber egne spillere være «litt stygge»

Tottenham-manager Mauricio Pochettino mener det er på tide at egne spillere bretter opp ermene og gir litt juling. Han er lei av «snille Tottenham-gutter».

– Hvis du tenker på hvordan man kan forbedre troppen, så handler det ikke bare om å få inn kvalitetsspillere. Noen ganger må man være litt stygge.

Det sier Spurs-manager Mauricio Pochettino i forkant av ligacupoppgjøret mot Chelsea tirsdag.

Han husker tilbake på 2-2-oppgjøret i 2016, kampen som avgjorde Premier League-tittelen i favør Leicester . Der fikk Pochettinos menn ni gule kort.

– Det var en enorm kamp mellom Chelsea og oss. Vi kriget på, og jeg nøt det. Jeg var skuffet på grunn av resultatet, men vi viste karakter i kampen, sier Pochettino ifølge Sky Sports , og ber spillerne finne tilbake til den samme krigermentaliteten.

– Vi er så snille, men i den kampen viste vi at vi kan være litt stygge, sier den argentinske manageren.

Tottenham ligger i øyeblikket på 3. plass i Premier League, to poeng bak Manchester City og nye fire poeng bak Liverpool. Det gjenstår 17 kamper av ligaen.

– Hvis man ønsker å vinne titler og levere på et jevnt bra nivå, så kan du ikke bare spille bra. Du må også ha et konkurranseinstinkt og være tøff i noen kamper, sier Pochettino.

Tirsdag er det ligacup som gjelder for Tottenham. Chelsea er motstander på hjemmebane i det første av to semifinaleoppgjør.

I tilsvarende ligakamp i november vant Tottenham fortjent 3–1. Det var en kamp der vertene var langt mer bestemte og aggressive.

Tottenham er kanskje best av disse London-klubbene som lag. Men ankepunktet er at troppen ikke er så bred. At et tett og krevende kampprogram kan tære på spillerne.

Chelsea har matchvinneren i Eden Hazard, og Tottenham likeså i Harry Kane. Men det faktum at Tottenham har scoret i samtlige hjemmekamper så nær som én, og at Chelsea har scoret i 13 av 14 bortekamper gjør at vi prøver et begge lag scorer-oddsspill.

