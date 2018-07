VM-SUKSESS: N’Golo Kanté smiler under en rolig treningsøkt før semifinalen mot Belgia. Han har vært en av VMs beste spillere. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Kanté hylles etter VM-herjing: – Verdens beste

Publisert: 10.07.18 12:19

FOTBALL 2018-07-10T10:19:44Z

ST. PETERSBURG (VG) Frankrikes lille midtbanegigant N’Golo Kanté (27) fryktes av sine belgiske klubbkamerater før semifinalen i VM.

– Jeg spiller med Kanté hele året. Han er verdens beste i sin posisjon. Når han er på sitt beste, så er det 95 prosent sjanse for at laget hans vinner kampen, sier Belgias store stjerne Eden Hazard til beIN Sport før naboduellen mellom Belgia og Frankrike.

Denne gangen er det trolig den Lille-oppfostrede driblefanten som må slite med Kanté som «frimerke». I åttedelsfinalen mot Argentina fikk Lionel Messi merke midtbanekrigerens nærvær.

– Kanté er en helt essensiell spiller for oss. Løpingen, posisjoneringen, gjenvinningene og bruddene hans er så viktige. Han får en viktig rolle for oss mot Belgia, slik han har hatt i hver kamp så langt i VM. Mot Messi i åttedelsfinalen fikk han en presis rolle som han utførte veldig, veldig bra. Det er i stor grad hans fortjeneste at man ikke så Messi i den kampen, sier Didier Deschamps, som selv var defensiv midtbanespiller, på pressekonferansen i St. Petersburg.

– Som å ha 12 spillere

På tre år har Kanté gått fra å være totalt ukjent i Fotball-Europa til nærmest å bli et synonym på internasjonal fotballsuksess: Han kom fra lille Caen til Leicester sommeren 2015, vant Premier League med Leicester i 2016, kom til EM-finalen med Frankrike noen uker senere, ble solgt til Chelsea – og vant nok en gang ligagull.

– Han er VMs beste spiller, mener Fabien Mercadal, trener for Caen, i et intervju med magasinet So Foot .

– Det er et mirakel å se gutten spille. Jeg kan ikke forstå annet enn at han har vært turneringens beste spiller, sier Frankrikes fotballpresident Noël Le Graët til L’Équipe .

Påstanden er kanskje kontroversiell, men tallene plasserer i hvert fall Kanté blant de aller beste midtbanespillerne i turneringen: Kun kroaten Luka Modric vunnet ballen flere ganger enn ham (42 mot 40), kun russiske Roman Zobnin har gjort flere brudd, og kun tre spillere har gjort flere taklinger enn Kantés ni.

– Han løper overalt, han har 15 lunger, sier Paul Pogba om sin midtbanepartner ifølge Le Monde .

– Med ham er det som å ha 12 spillere på laget, sier Olivier Giroud.

Kobles til Real Madrid og PSG

Etter nok en spektakulær prestasjon i kvartfinalen mot Uruguay ble Kanté konfrontert av franske medier: «Hvor mange lunger har du egentlig?»

– Jeg har bare to lunger som alle andre, svarte den beskjedne 27-åringen, litt brydd.

Lagkameratene hans spøkte med at han ikke var med på flyet hjem fra Nizjnij Novgorod til Moskva etter Uruguay-kampen, fordi han løp hele veien i stedet. Og skal man tro stadig hetere overgangsrykter, så kan Kanté være i ferd med å løpe seg til en fet kontrakt i Real Madrid eller PSG.

Men først har han et VM å vinne.