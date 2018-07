BALLKUNSTNER: Luka Modric har kanskje vært VMs beste spiller. Her i aksjon i semifinalen mot England. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Modrić kan bryte ti års Ronaldo/Messi-hegemoni

Publisert: 15.07.18 09:03 Oppdatert: 15.07.18 09:17

FOTBALL 2018-07-15T07:03:03Z

MOSKVA (VG) Etter en krigsherjet barndom og en lang karriere kan Kroatia-kaptein Luka Modrić (32), hvis han leder landet sitt til VM-gull, bli kåret til verdens beste spiller.

– Jeg har sagt flere ganger at jeg virkelig er fokusert kun på landslaget. Jeg vil at laget skal vinne, og hvis Gud vil, så blir vi verdensmestere. Alt annet er utenfor min kontroll. Jeg er ute etter at landslaget skal vinne, og individuelle utmerkelser er ikke en prioritet for meg, sier Modrić til VG.

Fra og med 2008 har Cristiano Ronaldo og Lionel Messi hatt monopol på Ballon d’Or, fotballens gjeveste utmerkelse for en enkeltspiller. Portugiseren og argentineren har vunnet fem trofeer hver, men etter å ha mislyktes i årets VM kan duoens dominans bli brutt.

Ifølge oddsmarkedet er Luka Modrić, før søndagens VM-finalen, den nest største favoritten til å vinne trofeet – etter Cristiano Ronaldo. En kroatisk seier vil utvilsomt vippe det i favør den lille midtbanestjernen som også har vunnet Champions League med Real Madrid i år. VG spurte ham hva det vil bety for ham å bli den første til å bli kåret til verdens beste etter ti år med Ronaldo og Messi.

– Det er veldig hyggelig å bli nevnt i den sammenhengen. Det er tilfredsstillende. Men jeg bryr meg ikke så mye om det, sier Real Madrid- og Kroatia-playmakeren til VG.

Bestefaren henrettet - fotball mellom landminer

VM-gull, og kanskje Ballon d’Or som følge av det, vil være den ultimate belønningen for en gyllen karriere som har funnet sted mot alle odds.

Veien var lang fra oppveksten i borgerkrigen i Jugoslavia, som tvang Modrić’ familie på flukt fra bombefly og soldater. Faren hans sluttet seg til hæren, bestefaren Luka ble henrettet, og familiens hus ble satt fyr på og brant ned, så lille Luka Modrić måtte bo på flyktning-hotell i kystbyen Zadar i syv år. Midt i blobadet, mellom landminene, spilte han fotball.

Han uttaler seg sjelden om krigen, men fikk spørsmål om hvordan det har formet ham da han møtte pressen på Lusjniki stadion i Moskva dagen før VM-finalen.

– Jeg har vært gjennom mye motgang i livet mitt. Det viktigste er aldri å gi opp, stole på seg selv og kjempe på uansett hva som står i veien. Livet byr på opp- og nedturer, men uansett hva som skjer, må du stolpe på og tro på deg selv. Kjemp for dine drømmer og din suksess. Det er det som alltid har drevet meg, sier Modrić, som ikke ser den spørrende journalisten i øynene med mindre det er kroatiske kjentfolk – da smiler han.

Fotballtalentet har tatt ham fra krigen til Dinamo Zagreb til Tottenham til Real Madrid. Det er ikke bare den vanskelige oppveksten som har stått i veien for ham – den beskjedne fyskken (172 cm, 66 kg) er også noe tvilerne har brukt imot ham.

– Jeg har alltid ignorert slikt snakk. Jeg har aldri tvilt på meg selv da andre gjorde det. Du trenger ikke være en kjempe for å spille fotball. Jeg er fornøyd med dit jeg har kommet, og har aldri brydd meg om hva andre har sagt. Det har bare motivert meg mer, sier Modrić dagen før karrierens viktigste kamp – av de som har foregått på en fotballbane.

Fus i alt

Den siste måneden har han kanskje vært verdens aller beste spiller, med VM-prestasjoner som i stor grad har ført Kroatia til finalen i Moskva. Statistikkene hans i mesterskapet maler et bilde av en nærmest usannsynlig komplett midtbanespiller.

Han er unik i form av evnen til å briljere både gjennom å bryte opp motstanderens spill og å regissere sitt eget lags spill:

Offensivt: Modrić har scoret to mål og slått én assist. Han er på tredjeplass over VM-spillerne med flest touch og på fjerdeplass i antall vellykkede pasninger. Og han har skapt hele 16 målsjanser – fjerde flest i hele VM og dobbelt så mange som den nest beste lagkameraten.

Modrić har scoret to mål og slått én assist. Han er på tredjeplass over VM-spillerne med flest touch og på fjerdeplass i antall vellykkede pasninger. Og han har skapt hele 16 målsjanser – fjerde flest i hele VM og dobbelt så mange som den nest beste lagkameraten. Defensivt: Sammen med franskmannen N’Golo Kanté er han den spilleren med flest gjenvinninger av ball i VM (48). Ingen spiller har vunnet ballen flere ganger enn ham på den midterste tredelen av banen (31). Modrić har også løpt mest av alle i mesterskapet: 63 kilometer!

– Ingen vil bli lykkeligere enn meg om Luka skulle vinne Ballon d’Or. Han fortjener den hundre ganger, sier Kroatia-trener Zlatko Dalić.

– Det er på tide at Luka Modrić vinner Ballon d’Or, mener lagkamerat Ivan Rakitić.