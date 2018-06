Neymar fikk først tildelt straffe av dommer Björn Kuipers mot Costa Rica, men avgjørelsen ble endret på grunn av VAR. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Fuskernes fiende er fotballens venn: VAR! VAR! VAR!

Publisert: 22.06.18 17:52 Oppdatert: 22.06.18 18:37

Det er ikke mulig å bli forelsket i en teknologisk nyvinning. Men med VAR er det neimen ikke så langt unna.

Den boblende euforien etter det som skjedde mellom Costa Rica og Brasil denne fredagen, er i alle fall fryktelig fascinerende, og handler om at vi har vært vitne til en etisk revolusjon.

Forskjellen på denne kampens ettermæle med og uten videodømming er nemlig aldeles himmelropende.

Ja, det høres svulstig ut, men differansen handler faktisk om at det verdibaserte fundamentet i idretten plutselig har fått en effektiv beskytter.

Her hadde altså Neymar småkranglet med den nederlandske dommeren, Björn Kuipers, gjennom store deler av kampen.

Men så, rundt ti minutter før ordinær tid var omme, mens Brasil kjempet febrilsk for å få hull på Costa Rica, gikk superstjernen i bakken. Og dommeren blåste for straffe.

Akkurat her kommer de nevnte scenarioene inn:

FØR: Neymar hadde fått straffen sin, selv om reprisen viser at han slett ikke ble utsatt for noe ulovlig. Ut fra spill og sjanser ville en brasiliansk seier vært fortjent, men det hadde vært en uærlig måte å vinne på, der det nok en gang var mulig å oppnå noe i strid med grunnleggende prinsipper om fair play. Dessuten ville fokuset på en menneskelig dommerfeil ha blitt altoverskyggende, som vi har sett så altfor ofte. Nå kan det diskuteres om dette tilfellet faller innenfor eller utenfor filming, eller om det var riktig å konstatere kontakt, uten at det var nok til straffe. Men måten han faller på er uansett helt disproporsjonal med det som skjedde.

NÅ: Takket være at det sitter noen og studerer tv-skjermer, får vi altså et så konkret eksempel på ren og skjær rettferdighet. Etter å ha studert bildene kunne Kuipers konstatere at han ble lurt i første runde, men at teknologien var i stand til å skille rett fra galt. Dommeren gjorde da det eneste rette, og sørget for at en stygg feil ikke fikk avgjøre utfallet av en svært viktig VM-kamp.

Det hører også med til bildet av det perfekte utfallet at Brasils sterke andre omgang, etter en håpløs første, til slutt betalte seg. Det gjør seieren utrolig mye mer gledelig enn om en feilaktig straffe hadde sendt poengene til Sør-Amerikas stormakt.

Dette gjør det faktisk mulig å snakke om at fotballens verden er blitt et bedre sted, og at det endelig finnes et våpen som kan få bukt med i alle fall en del av fuskeforsøkene.

Det må jo være lov å håpe at det finnes en oppdragende i effekt i å bli så avslørt som man blir, om et forsøk på å filme går fra at det nesten lykkes, til at sannheten kommer frem.

Nå har selvsagt ikke alt med VAR fungert perfekt i VM. Systemet fjerner slett ikke alle feil, skjønn vil fortsatt spille en viktig rolle og det er tidvis en inkonsekvent terskel for anvendelse.

Men her er det interessant å merke seg at mange av diskusjonene, som holdingen av Harry Kane mot Tunisia, dreier seg om situasjoner der det IKKE gripes inn. Og det er jo da tilfeller som heller ikke hadde blitt korrigert dersom vi bevarte et system der dommerne ikke får den hjelpen VAR nå gir dem.

Det er også fare for at dommerne blir for passive, og det vil garantert dukke opp nye varianter som gir VAR-kritikerne vann på mølla fremover.

Men det viktige her er det store bildet, og det er helt utvetydig. Legger vi sammen plusser og minuser, er det hevet over tvil at innføringen av denne teknologien er et stort sprang i å gjøre fotballen mer fair.

I en rekke kamper har vi sett hvordan avgjørelser rett og slett blir korrekte på grunn av VAR, og det er jo i seg selv en kjempeseier.

Og prinsipielt sett er alt som kan bekjempe svineriet, få manipulatorene avslørt og juksemakerne ydmyket, en stor seier for den rendyrkede idrettsglede.

Det som skjedde med Neymar, på grunn av moderne teknologi og en dommer som tør å innrømme og omgjøre en feil, er bare så riktig på så mange plan.

Nettopp derfor banker hjertet litt fortere ...