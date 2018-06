FULL STANS: Lionel Messi avbildet stående i kampen mot Kroatia. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Tallenes tale etter sjokktapet: Messi løper minst i hele VM

Publisert: 22.06.18 09:09

FOTBALL 2018-06-22T07:09:19Z



NIZHNY NOVGOROD (VG) Bak de svake VM-prestasjonene til Lionel Messi (30) skjuler det seg løpestatistikk som bygger opp under hans mislykkede mesterskap.

FIFAs offisielle tall viser at Argentinas superstjerne løper minst av alle utespillerne i hele VM. Det fremkom i en Guardian -oversikt samme dag Kroatia stod på motsatt halvdel på 2,5 milliardersarenaen her i Nizhny Novgorod. Ikke at det nødvendigvis spiller noen rolle når prestasjoner skal vurderes i fotball.

Men med 7,61 kilometer tilbakelagt mot Island, og tangering med 7,62 kilometer i 3-0-tapet for Kroatia ifølge FIFA, har altså Messi to ganger løpt mindre enn spillere fra alle andre lag. Og cirka to kilometer mindre enn alle andre som spilte hele kampen.

Dukker man dypere inn i tallene, ser man at Messi i hele 81 prosent av tiden holdt seg i gående tempo, altså mellom null og sju kilometer i timen. Når vi ser at han 14 prosent av tiden var oppe i fart i den såkalte sone to, altså mellom sju og 15 kilometer i timen, er det bare fem prosent igjen til raskere spurter. Tallene viser at han var den utespilleren på banen som var lengst i laveste sprintsone av alle i kampen mot Kroatia - et lag VGTV-studio lot seg imponere av underveis:

Til sammenlikning hadde Luke Modric, Kroatias playmaker, 67 prosent av sine 9,88 kilometer på banen i gående tempo og 25 i kategorien over - og da åtte prosent i den raskere.

Messi har i løpet av to kamper aldri kommet opp i toppfart høyere enn 27,43 kilometer i timen, mens Cristiano Ronaldo er målt raskest med 34 kilometer i timen.

– Messi løper bare mindre og mindre, føles det som. Det var enda verre i dag enn mot Island, sier journalisten Sebastian Antonio, som følger det argentinske landslaget for La Nacion, til VG på pressesenteret ved siden av stadion.

– Hele Norge lurer på hva som feiler Messi. Hva er galt?

– Vi stiller samme spørsmål. I dag var det vanskelig å forstå hva som skjedde med ham. Laget spiller ikke med ham. Han var isolert. Men er du verdens beste spiller, må du vise noe ekstra. Det er du som skal gi resten av laget en boost. Men han var helt flat, og det er overraskende.

– Er det presset om å bli tidenes spiller eller vinne VM for hjemlandet som gjør det?

– Nei, han har nok ikke noen håp lenger for dette laget. Og det er tungt, sier journalisten, som likevel ikke tror Messi vil gi seg på landslaget etter VM.

Det faktisk flere keepere i VM som har beveget seg mer enn Argentinas storstjerne uten ball i dette mesterskapet.

VGs journalist på internasjonal fotball, Trond Johannessen, poengterer imidlertid at Messi også under 2014-VM løp minst av alle som spilte sju kamper - i et mesterskap hvor han noe kontroversielt ble kåret til turneringens beste spiller.

– Selv de nederlandske forsvarsspilleren Vlaar og Blind løp over en mil mer, Marcos Rojo også, med en kamp mindre enn Messi. Thomas Müller løp i snitt tre kilometer mer i hver eneste kamp, sier Johannessen og fortsetter:

– Fokuset på at han løper lite har jeg liten tro på. Messi har aldri vært en spiller som jager etter ballen, i Barcelona har han aldri trengt det. Man kan selvsagt si at han plutselig burde blitt en bikkje, men den utgaven av Messi tror jeg ikke finnes.

Siste VM-håp for Messi og kompani er ved å slå Nigeria med mange mål i siste gruppespillskamp. I tillegg trenger de hjelp fra Kroatia som samtidig møter Island. Men først skal de to andre lagene i gruppen møtes i dag klokken 18.

PS! Ikke fått med deg høydepunktene? Se alt i Sportsnyhetene under!