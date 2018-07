DANSK LYKKE: Kasper Schmeichel trives både på og utenfor banen. Her er han sammen med kona Stine Gyldenbrand etter 0–0-kampen mot Frankrike sist tirsdag. Foto: Jean Catuffe / Getty Images Europe

Schmeichel til VG: Tror på et nytt mirakel

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) Kasper Schmeichel (31) avviser ikke tanken på at Danmark kan stå igjen som verdensmester 15. juli, tvert imot. Han tror det er mulig.

– Vi har oppnådd det første målet vårt, å gå videre. Nå flytter vi fokuset mot det neste, sa keeperkjempen da han stoppet i to minutter og snakket med VG på vei ut av intervjusonen på finalearenaen Luzjniki i Moskva, etter at Danmark spilte 0–0 mot Frankrike og sikret avansementet til 8-delsfinalen.

Det var på dagen 26 år etter at nasjonen ble europamester, en kjempesensasjon, med pappa Peter Schmeichel i mål.

Men Kasper Schmeichel har vært med på et enda større idrettssjokk, og har referansene i orden da vi spør om hvor langt Danmark kan gå i VM:

– Du vet aldri. Så langt vi vil.

– Kan du se dere som verdensmestere?

– Hør her, jeg var midt oppi et mirakel i Leicester i 2016, så helt til dette er over kommer jeg alltid til å tro på at det er mulig, svarer mannen som altså ble Premier League-mester i 2016, da hverken Manchester City, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea eller Arsenal greide å stoppe det fullstendig uvirkelige eventyret til Claudio Ranieris lag.

Mange av spørsmålene Kasper Schmeichel har fått under VM har handlet om faren. Det endte med at han til slutt la ut et instagram-bilde for å vise hva han følte hver gang det ble spurt om senior.

Lørdag ble han bedt om å forklare hvorfor dette var irriterende, hvorpå han måtte ta en liten pause, før han smilte og sukket.

– Det er ikke irriterende ... det er bare det at jeg forventer mer av dere, svarte han, og for å forklare generasjonskløften enda tydeligere:

Kroatias Davor Suker hadde en klassisk lobb over Peter Schmeichel i EM i 1996, men da dagens danske målvakt ble spurt om Sukers navnet sa ham noe, sa han spørrende:

– Nei. Han er kroat, det er det.

Kasper Schmeichel er helt sentral i dette danske laget, og har bare sluppet inn tre mål på de 11 siste landskampene. Det eneste baklengsmålet i 2018 (syv kamper) kom på straffe mot Australia.

Hareide er kjent som en trener som elsker store anledninger, som Champions League-kampene med Malmö, som VM, og 8-delsfinalen blir hans aller største oppgave som trener.

– Føler dere det, at han løfter seg enda mer når kampene blir større?

– Jeg har alltid følt det slik, helt siden første gangen jeg møtte ham. Han har en stor personlighet. Han kan sin taktikk, men for meg er det viktigste i fotball, og det er det jeg tror alle spillere ønsker, at en trener er god til å lede mennesker, og det er han eksepsjonelt god til.

– Det er utfordrende å tilbringe så lang tid sammen som i et VM, men som leder takler han det på en veldig, veldig bra måte, sier Schmeichel.